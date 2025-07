Esposa de Christian Bolaños le responde a seguidora que dijo que la “vio por encima de la nariz”

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños contó la mala experiencia que tuvo con una persona que dijo recibir un curso de pastelería. Instagram. (Instagram Jazmín Salas/Tomada de Instagram)

Jazmín Salas, esposa del exjugador Christian Bolaños se mostró indignada, luego de que una seguidora de sus redes sociales le dijera que supuestamente la había visto “por encima de la nariz”.

Salas compartió en su cuenta de Instagram, que una persona le reclamó porque en un curso de repostería se portó mal con ella y con su madre, hace algunos años.

“Yo tengo 17 años de trabajar en pastelería y 4 años dando clases y cuando vienen soy una persona seria, me gusta que aprendan, pero no me gustan los cursos cuadrados.

“Un día de estos, después de mi cumpleaños me enviaron un mensaje y desde que tengo redes sociales, es la primera vez que me llega un mensaje tan heavy (fuerte) como este”, comenzó diciendo.

Esposa de Christian Bolaños se mostró indignada por un mensaje y así le respondió a una persona. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El mensaje en cuestión dice así:

“Pues a las que son platudas las vuelves a ver, porque yo fui a un curso de macaroons y mi mamá a un curso de queque hace dos años y por encimita el asunto, usted ve a las personas por encima de la nariz. No se le olvide que viene de los barrios del sur, nunca más un curso con usted”.

Jaz agregó que le contestó a esta persona, que ella no es clasista y que cuando ella da las clases lo hace con todo el profesionalismo y que jamás se puede olvidar que es de Hatillo 8.

“Nadie es monedita de 100 para caerle bien a todo el mundo y busqué quién era, porque si recibió un curso conmigo tuvo que haber hecho algún pago o algo por el estilo y nunca vino a un curso mío.

“Siempre me hablaba súperlindo, me decía que le encantaría recibir un curso, pero que era aeromosa y se le dificultada y lo peor es que no sé a qué hora vino a un curso hace dos años, a qué hora la vi por encima del hombro”, dijo entre risas.