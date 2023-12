Esposa de Christian Bolaños revela el momento en que el jugador ya no aguantó y lloró

Jazmín Salas y Christian Bolaños son una pareja muy sólida. Foto: Instagram.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, ha estado al lado del jugador en los momentos más importantes de su carrera y este martes le tocó estar junto a él en un día muy duro, en el que anunció que pondrá punto final a su carrera como futbolista.

Al concluir el anuncio a la prensa, la pareja de Bola conversó con La Teja, nos contó cómo fueron las horas previas a dar la noticia y cuál fue el momento que ya no aguantó y lloró.

“Fue nostálgico, porque era algo que muchos sabíamos, pero cuando el lunes nos dijo: ‘Mañana (martes) lo anuncian’, dijimos: ‘Ahora sí, va a explotar la bomba’. Luego nos sentamos a hablar, a reírnos un rato, luego muchos amigos lo empezaron a llamar, el teléfono estaba vuelto loco, yo me quedaba calladita, le decía que eso le tocaba a él decirlo para así evitar meter las patas (risas).

“Fue bonito leer esas muestras de cariño, ahí se notó que lo quieren mucho como jugador y el legado que dejó, lo vimos con mucha nostalgia. En lo personal me gusta leer mucho los comentarios y le decía a él: ‘Vea Chris, le pusieron esto’, y leyó algunos.

“Se mostró muy contento, donde sí lloró fue en el camerino con todos sus compañeros, porque ellos no sabían nada, solo unos pocos y ahí me contó que fue inevitable contener las lágrimas”, relató Salas.

Expresó que será complicado cambiar el casete de apoyarlo en la gradería.

“La verdad será un poco extraño, desde que he estado con Christian, el fútbol siempre ha estado ahí, será un sentimiento extraño ver que no estará más en la cancha, no habrán más partidos, concentraciones ni viajes, seguirá en el club desde otro puesto, pero surgirá un sentimiento de ¿qué haremos ahora?”, agregó.

Algo que nunca cambiará es que seguirá sacando de su tiempo para su familia, sus pilares de vida.

“Aunque tenga una agenda muy apretada, siempre saca sus momentos para compartir con la familia, mínimo una vez al año tratamos de salir solos en pareja, como salir a cenar, con nuestros hijos siempre acostumbra acompañarlos en temas como de graduaciones o fiestas”, mencionó.

Espera que su esposo cierre con broche de oro su carrera alzando la copa 39, pero eso se lo deja en las manos a Dios y que él decida si lo hace realidad.