Esposa de Cristian Gamboa reveló qué es lo más duro de la nueva vida del exdefensor

Melissa Salazar, esposa de Cristian Gamboa, se confesó en sus redes sociales y contó qué es lo más duro de la nueva etapa del exfutbolista.

A través de su cuenta de Instagram, Meli abrió la famosa caja de preguntas y reveló, entre otras cosas, que en el 2026 visitarán Costa Rica, aprovechando que el exdefensor puede tener vacaciones.

Además, dijo qué es lo más difícil de la nueva faceta del liberiano.

Cristian Gamboa, exjugador del Bochum de Alemania. Foto: Instagram Cristian Gamboa. (Foto: Instagram Cristian Gamboa. /Foto: Instagram Cristian Gamboa.)

El nuevo trabajo de Cristian Gamboa

Cuando se le preguntó a qué se dedica Gamboa, luego de colgar los tacos, esto respondió:

“Scouting, para el club donde jugaba, el Bochum. Y el horario es peor que el de jugador; sigo siendo mamá soltera casi todos los fines de semana. Pero entre semana está más con nosotros”.

Cristian se retiró en mayo pasado, luego de defender los colores del club alemán por seis años.