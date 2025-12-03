Deportes

Esposa de Cristian Gamboa reveló qué es lo más duro de la nueva vida del exdefensor

Melissa Salazar, esposa de Cristian Gamboa, abrió su corazón en redes sociales para hablar de la nueva etapa del exfutbolista en Alemania

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Melissa Salazar, esposa de Cristian Gamboa, se confesó en sus redes sociales y contó qué es lo más duro de la nueva etapa del exfutbolista.

A través de su cuenta de Instagram, Meli abrió la famosa caja de preguntas y reveló, entre otras cosas, que en el 2026 visitarán Costa Rica, aprovechando que el exdefensor puede tener vacaciones.

Además, dijo qué es lo más difícil de la nueva faceta del liberiano.

LEA MÁS: Cristian Gamboa se despidió del Bochum con una escena que conmovió a muchos

Cristian Gamboa, exjugador del Bochum de Alemania.
Cristian Gamboa, exjugador del Bochum de Alemania. Foto: Instagram Cristian Gamboa. (Foto: Instagram Cristian Gamboa. /Foto: Instagram Cristian Gamboa.)

El nuevo trabajo de Cristian Gamboa

Cuando se le preguntó a qué se dedica Gamboa, luego de colgar los tacos, esto respondió:

“Scouting, para el club donde jugaba, el Bochum. Y el horario es peor que el de jugador; sigo siendo mamá soltera casi todos los fines de semana. Pero entre semana está más con nosotros”.

LEA MÁS: Cristian Gamboa le entró con todo a su nuevo trabajo, ¿seguirá vinculado al fútbol?

Cristian se retiró en mayo pasado, luego de defender los colores del club alemán por seis años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cristian GamboaBochumAlemaniaCosta RicaMelissa Salazar
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.