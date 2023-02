Esposa de Dani Alves aclara si pidió divorciarse del jugador

Joana Sanz, la esposa de Dani Alves emitió un comunicado sobre sus intenciones de divorciarse del juegos. Archivo. (Tomada de Instagram)

Desde que su esposo, el defensor brasileño Dani Alves, fue acusado de un presunto abuso sexual en Barcelona, Joana Sanz le mostró su apoyo a través de las redes sociales.

Sin embargo, como este martes surgió el rumor, en algunos medios españoles, que la modelo habría iniciado los trámites del divorcio, ella salió a desmentir esa información este miércoles en Instagram.

“Está claro que, si no tenéis noticias, las inventáis, ¿pero qué estáis diciendo?”, aseveró.

Este es el comunicado que publicó Joana en su cuenta de Instagram. Captura de pantalla.

Y agregó en un comunicado más largo: “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía un comunicado en mis redes sociales”.

Remató posteando: “Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”.

Lo que sí es un hecho es que en su cuenta de Instagram ya no hay fotos con el futbolista sudamericano.