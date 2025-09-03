Esposa de David Guzmán perdió la paciencia por lo que le pasó en un restaurante

Stacy Montero, esposa del jugador David Guzmán explotó contra una cadena de comida rápida. Instagram. (Instagram. /Instagram.)

Stacy Montero, esposa del jugador del Saprissa David Guzmán explotó contra una cadena de comida rápida, por tener que esperar mucho tiempo para que le dieran su pedido.

Hace unos días, la influencer fue al lugar y se molestó porque tardó 35 minutos en esperar la orden.

Este miércoles compartió una respuesta de una seguidora, en donde le contó que le pasaba lo mismo en un restaurante que se ubica en la capital. Stacy aseguró que en la familia tomaron una decisión:

“Qué vergüenza, pero me ganó la cólera”, le contestó a la seguidora y luego replicó en una historia:

“Lo siento, pero bueno, no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Mejor no volvemos”, escribió decidida.

