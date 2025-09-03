Deportes

Esposa de David Guzmán perdió la paciencia por lo que le pasó en un restaurante

Stacy Montero, esposa del jugador del Saprissa, David Guzmán se mostró muy molesta por lo que le pasó al buscar comida

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Stacy Montero, esposa del jugador David Guzmán explotó contra una cadena de comida rápida. Instagram.
Stacy Montero, esposa del jugador David Guzmán explotó contra una cadena de comida rápida. Instagram. (Instagram. /Instagram.)

Stacy Montero, esposa del jugador del Saprissa David Guzmán explotó contra una cadena de comida rápida, por tener que esperar mucho tiempo para que le dieran su pedido.

Hace unos días, la influencer fue al lugar y se molestó porque tardó 35 minutos en esperar la orden.

LEA MÁS: David Guzmán reaparece tras salir llorando con aparente seria lesión

Este miércoles compartió una respuesta de una seguidora, en donde le contó que le pasaba lo mismo en un restaurante que se ubica en la capital. Stacy aseguró que en la familia tomaron una decisión:

“Qué vergüenza, pero me ganó la cólera”, le contestó a la seguidora y luego replicó en una historia:

“Lo siento, pero bueno, no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Mejor no volvemos”, escribió decidida.

LEA MÁS: David Guzmán se lesionó y lloró: nutricionista explica si la pérdida de peso influyó

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Stacy MonteroSaprissaDavid Guzmán
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.