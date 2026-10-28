“Fue demasiado por hoy”: esposa de David Guzmán se desahoga en redes

Stacy Montero, esposa del jugador del Saprissa, David Guzmán, se abrió para confesar que el 2026 ha sido un año muy desafiante en cuanto a la educación de sus hijos.

La mamá de Níkolas, Gianna y Maximiliano reveló en sus redes sociales que los niños pasaron por diferentes cambios en el presente curso lectivo y eso los ha llevado a enfrentar más pruebas.

Niko y Gia, como les llaman a los niños, están en etapa escolar. Maxi tiene 4 añitos, pero se desconoce si acude a un centro educativo.

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Stacy Montero, esposa de David Guzmán reveló lo duro que ha sido el presente año escolar. Foto: Instagram Stacy Montero. (IG Stacy Montero/IG Stacy Montero)

Desgastante

Esto fue lo que escribió Stacy en sus redes sociales:

“Fue demasiado por hoy.

“Este año lectivo ha sido bastante desgastante por el cambio de escuela y diferentes metodologías de enseñanza.

“Raro. Muy raro, pero como siempre con la mejor actitud para sacar la tarea”.