Esposa de Francisco Rodríguez hizo un anuncio que cambiará radicalmente su vida

Lina Arciniegas, esposa de Francisco Rodríguez se retira de su carrera como futbolista. Instagram Lina Arciniegas.

Lina Arciniegas, comentarista de Deportes Más y Los Saprissa, hizo un anuncio que cambiará radicalmente su vida.

La futbolista, esposa del delantero del Santos, Francisco Rodríguez, revelará que cuelga los tacos, meses antes de que Carmelita, el equipo en el que jugaba debute en la primera división del país.

La futbolista de 32 años publicó un sentido mensaje, en el cual agradece las oportunidades que tuvo a lo largo de su carrera.

“He tomado la decisión de poner punto final a una de las etapas más lindas de mi vida: el fútbol como jugadora. Antes, había puesto solo comas y puntos seguidos, porque nunca tuve la valentía de despedirme del todo. El amor que le tengo a este deporte me volvía a ilusionar una vez cada tanto. Una carrera que a pesar de tantas frustraciones y lágrimas, me llevó más lejos que lo que la niña a la que le decían ‘la pelesiña’ en el colegio, se imaginó jamás.

“Hoy, después de mucho pensar y analizar, me retiro con los mejores recuerdos, aún con sueños por cumplir, pero ahora fuera del campo de juego.

“Parece chiste porque no muchos sabían, pero yo todavía jugaba en segunda división y nos preparábamos para jugar en primera. Acá en Costa Rica jugaba en Carmelita, un equipo que me permitió retirarme en paz, me permitió volver a disfrutarlo, volver a marcar. Gracias Carmelita, su cuerpo técnico y compañeras por ser increíbles conmigo todo este tiempo, los voy a extrañar siempre”.