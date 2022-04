Esposa del futbolista Cristian Gamboa se llevó tremenda sorpresa

Melissa Salazar, esposa el futbolista costarricense Cristian Gamgoa, se llevó una grata sorpresa este lunes.

Cristian Gamboa y su linda familia. (Cortesía)

Melissa, quien está embarazada, fue sorprendida con un té de canastillas (baby shower) que le llevaron las tías de la bebé que crece en la pancita.

Meli, muy emocionada, se tomó una foto con su esposo Gamboa y sus dos hijos, para mostrar parte de la decoración.

[ Cristian Gamboa: “Las personas cercanas saben del problema que tengo y que no estoy inventando” ]

”Baby shower sorpresa. Bruna tiene las mejores tías. Somos superafortunados de poder tenerlos en nuestras vidas”, escribió.

Cuestionado

Recordemos que Gamboa ha estado en el ojo del huracán por el tema de la selección, pues se ha perdido encuentros de la Tricolor y al mismo tiempo aparece jugando con el Bochum de Alemania. La última vez fue reportado con covid y tuvo que salir a defenderse.

Aclaró que nunca le ha cerrado las puertas a la selección nacional y reconoció que su salud no le ha permitido estar al cien por ciento para defender los colores de la Tricolor.

En la Sele estaban como locos porque Gamboa está volando en Alemania, hasta le anotó un golazo al Bayern Múnich y sería convocado para los partidos del jueves 24 de marzo, ante Canadá, el domingo 27 jugará contra El Salvador en el estadio Cuscatlán y el último duelo por un cupo en la Copa del Mundo el martes 30 de marzo contra Estados Unidos, en el estadio Nacional, por eso la noticia de que tiene covid cayó como un balde de agua fría.

Para la fecha pasada, en donde la selección jugó contra Panamá, México y Jamaica, el liberiano le pidió al técnico Luis Fernando Suárez que no lo llamara porque venía arrastrando una lesión crónica de cadera que le impedía jugar partidos muy seguidos.

Pero, pese a su molestia, es uno de los jugadores más regulares de su club y ha disputado ocho partidos como titular en lo que llevamos del año.

Gamboa conversó con el periodista Yashin Quesada, en el programa Encuentro Deportivo y contó cómo se contagió de covid-19.

“Desde que empezó la pandemia es la primera vez que me da covid. En el club tuvimos un brote de covid, hemos tenido casos de cinco o seis jugadores positivos.

“Comenzando la semana, se contagiaron dos jugadores más y ayer (martes) antes del entrenamiento me hice una prueba rápida, porque en la noche tuve síntomas muy leves y salió positiva”, contó Gamboa.

El jugador afirmó que deberá estar aislado por siete días y luego se puede hacer una prueba PCR para saber si aún sigue con el virus.

Si es así, deberá permanecer encerrado por tres días más y si sale negativo, ya puede salir de su casa. Gamboa y su familia viven en el estado (o provincia) de Renania del Norte-Westfalia, en la localidad de Bochum.

“Diferentes opiniones”

El defensor expresó que se han manejado diferentes versiones sobre su situación.

“Esta última vez he hablado mucho con Rodolfo (Villalobos, presidente de la federación), con la gente que está en la Federación, yo empecé en la sub-20 y tengo muchos años de estar en la selección.

“Siempre he tratado de decir las cosas como son, hablé con Rodolfo, traté de ir viendo semana a semana, con el profe (Luis Fernando Suárez), él entendió la situación al inicio con el tema de la cadera y recibió balas que no tenía que recibir”, manifestó.

Gamboa dijo que quienes de verdad lo conocen saben que la ha pasado rudo en los últimos meses.

“Quiero que todo esté bien con la selección, vibras positivas y que clasifiquemos al mundial, esta vez mantuvimos comunicación continua, esta vez todo iba para estar acompañándolos, entiendo que los comentarios van a estar divididos.

“Las personas que son cercanas, amigas mías, que estuvieron en algún proceso saben lo que tengo, a lo que voy, es complicado, no es algo que estoy inventando, me ha tocado padecer, sufrir, si uno ve los números las estadísticas hablan por si solas, he jugado 16 de 26 partidos, me operaron del codo y estuve 6 semanas fuera”, relató.

El guanacasteco reconoció que no le gusta decirle que no a la selección, pero debe medirse por su salud.

“No me puedo presionar mucho, porque si llego a ese punto me pasa como al final de la temporada anterior, no pude terminar la segunda división, no jugué los cuatro últimos partidos y me tuve que quedar fuera, el abductor no pudo, no tengo 25 años.

“Siempre ha sido un privilegio estar en la selección, me ha dado los mejores años y le he dado los mejores años”, aseguró.

En la Fedefútbol no han dicho nada sobre la situación de Gamboa, ni si podrá estar al menos para los últimos partidos ante El Salvador y Estados Unidos.