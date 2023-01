¿Está a punto de quebrar Alajuelense? Esto dice Jorge Hidalgo

Para el grupo Transparencia rojinegra en Alajuelense están sucediendo serios problemas en lo financiero y legal Fotografía: Lilly Arce.

Este martes muchos aficionados de Alajuelense se alertaron por los señalamientos hechos por el grupo llamado Transparencia Rojinegra y encabezado por el expresidente Jorge Hidalgo a la parte financiera del club rojinegro.

El principal problema para ellos es la manera cómo se han manejado los estados financieros del club, sin embargo Hidalgo no afirmó que el equipo financieramente hablando esté rumbo a la quiebra.

“Si la Liga técnicamente estuviera en quiebra lo hubiéramos dicho, no está en quiebra, lo que está es presentando estados financieros que no cumplen con las normas internacionales y que deben ser hechos de nuevo para ser nuevamente presentados a Tributación Directa y existen otro tipo de, digamos contingencias, que no sabemos si existen o no, de las cuales no tenemos accesos a los anexos o a cada detalle de estos estados.

“Por eso es que nos vimos en la obligación de presentar una investigación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, al auditor y por la respuesta inicial dada por la junta directiva”, comentó.

Dentro de las cosas que supuestamente están mal financieramente, Hidalgo, Arturo Baltodano y Jorge Bermúdez, los expertos que analizaron área financiera, concluyeron que las cifras deben poner a pensar a todos.

“Hay un aumento aproximado en remuneraciones en ¢1.000 millones, que representa un 59% del presupuesto”, citó Bermúdez y que en cuanto a honorarios profesionales también subió, con un 88% de aumento, que equivale a ¢241 millones.

Es decir, en la Liga pagan salariazos que muchas veces no se justifican y hacen las cuentas del equipo se disparen. El grupo expuso el caso del extécnico Benito Floro y del exjugador rojinegro Marcel Hernández.

“Hubo un contrato por un periodo de tiempo, pero no consumió el periodo. Estuvo como seis meses. ¿Hubo que pagar? Lo desconocemos, pero si se pagó, se llama pérdida. Y así otras contrataciones fallidas, que no cumplieron el objetivo. No generaron recursos, no generaron servicios ni ingresos a la institución y se tienen que reconocer como pérdidas y no observamos nosotros en los estados financieros situaciones como estas”, dijo por su parte Baltodano.

“No hemos hecho una auditoría, es una evaluación de los estados financieros y esto es importante, que quede claro. De los estados financieros que la Junta Directiva entregó a los asociados ese día”, añadió.

El grupo atacó duramente al fiscal Manrique Lara (izquierda) y al presidente Joseph Joseph (Prensa Alajuelense)

Plata comida

Otro punto que chima es que FUTV habría pagado derechos de televisión a la Liga hasta el 2030, pero según Transparencia Rojinegra esa plata ya se habría gastado.

“No aparece en los estados financieros cuánto es la suma en dólares o en colones que fueron absorbidos de FUTV desde 2023 hasta 2030. Se comprometió el flujo de efectivo de la institución”, añadió.

Todos los miembros del grupo fueron enfáticos en otro punto, quien ha sido de los principales responsables en no acatar todas estas recomendaciones hechas es el fiscal rojinegro, Manrique Lara, a quien le pidieron la renuncia y que se convoque a elecciones pronto.

“¿Qué ha hecho el fiscal para obligar a la junta directiva a que atienda a sus socios? ¿Qué ha hecho el señor fiscal Manrique Lara para que resuelvan las inconsistencias financieras denunciadas desde hace más de cinco meses. Hemos ido reuniéndonos paulatinamente con parte de la junta directiva y han hecho caso omiso”

“¿Qué ha hecho Joseph Joseph como vicepresidente para que la junta directiva brinde una respuesta acertada a los asociados. Estamos esperando y esto no ha sucedido. Es alarmante la situación que está pasando la institución en la parte financiera y también hay una grave situación en la parte legal”, tiró Bermúdez.

Los manudos tendrán asamblea general ordinaria el 4 de febrero cuando esperan discutir todo estos temas y definir de una vez por todas, cuando sería la elección de la nueva junta directiva.

Consultamos por la versión del club y del fiscal Lara, pero en la oficina de prensa eriza nos indicaron que en su momento se referirán al tema.