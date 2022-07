Esta belleza es modelo 72 y tiene todo original

Un Datsun 1200 del año 72, cuatro puertas y en perfecto estado, tuvo hasta hace tres meses una sola dueña, quien lo utilizaba para trabajar aunque tenía algún tiempito más guardado que otra cosa.

El datsun 1200 está como nuevo, todas las piezas son originales. (Cortesía)

Además, el carrito solo tuvo un mecánico en todo ese tiempo que lo tenía como un chucito, a todo meter.

La dueña, que por petición de quien nos contó la historia, nos reservamos el nombre, falleció y la familia quería vender el carro.

El estado de conservación es lo que más llama la atención. (Cortesía)

Entonces contactaron a Rubén Flores, un familiar, amante de los carros antiguos y le dijeron, “póngale precio, usted que sabe de eso, o si está interesado en comprarlo, lo compra”.

A don Rubén siempre le había llamado la atención el carro y lo quería para él, entonces le dijo a la familia: “Me interesa, yo lo quiero comprar, pero ustedes me dicen un precio porque si no sería yo juez y parte”.

Por dentro luce precioso. (Cortesía)

La familia convino un precio y el carrito pasó a ser propiedad de don Ruben, un primo segundo de la fallecida. Es decir, todo quedó en casa.

“Es un carro de familia, como que tiene arraigo, es la ilusión de uno tenerlo y conservarlo, crecí viendo ese carro”, nos contó el dueño nuevo.

Pero, ¿en qué estado encontró el carro don Rubén?

Así se promocionaba el carro en 1972. (Cortesía)

“Impecable, como nuevo. Tuvo que tener algún choque pero mantiene todas las partes originales. El carro llama la atención por el estado de conservación en el que está, sobre todo en gente de cierta edad”, explica.

El carro lo sacaron de agencia en 1972 y tiene 61 mil kilómetros recorridos.

Chuzo de la semana, datsun 1200, 1972, rubén flores (Cortesía)

“Ella (la dueña de antes) era profesora y lo utilizaba para ir al colegio, de Escazú al Liceo Luis Dobles Segreda, en La Sabana, era el medio de transporte. Luego se pensionó y pasó a tener un uso mínimo y ya por edad lo dejó de manejar. El mecánico Manuel Corrales iba una vez al mes para calentarlo y una vez al año lo llevaba a Riteve”, explicó Rubén.

“Estuvo en una cochera, con cobertor y toda la cosa, pero por dicha me tomaron en cuenta porque saben lo que me gustan los carros antiguos”, añade.

Dice Rubén que su principal pasión son los vochos, pero que en términos generales le gustan los carros antiguos y está muy contento con su nueva adquisición. ¿Y cómo no? ¡Ese chuzo está lindísimo!

Rubén Flores quería el carro para él y la familia se lo ofreció. (Cortesía)

Además, explicó que Datsun no solo tendrá un segundo dueño sino que cambiará de mecánico y no porque no confíe en don Manuel, quien lo vio 50 años, sino porque ya se retiró.