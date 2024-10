¿Está dividido el camerino del Saprissa? Jefferson Brenes enciende las alarmas

Jefferson Brenes, volante del Saprissa, encendió las alarmas tras las declaraciones dadas luego de la derrota de su equipo ante Cartaginés el sábado. Las palabras del jugador han generado incertidumbre entre los seguidores: ¿está el camerino morado dividido?

Jefferson Brenes fue muy crítico en sus apreciaciones. (Mayela López)

El jugador expresó que le molestaba la actitud de algunos compañeros y que, en su opinión, el equipo no podía continuar de esa forma.

“Es doloroso, la verdad. Da cólera ver algunas actitudes dentro del terreno de juego; tenemos que decirnos las cosas en el camerino, porque no se puede entrar con una actitud pésima. Creo que eso nos cuesta el partido. Lo que más molesta es que estábamos manejando el partido, pero bueno, hay que pasar la página, aunque da rabia la actitud de algunos compañeros”, manifestó Brenes.

Sus declaraciones; sin embargo, no fueron respaldadas por el entrenador José Giacone ni por el veterano líder del equipo, Óscar Duarte.

Duarte fue enfático en descartar cualquier división interna: “No, no sé nada de eso. Creo que sería verlo con él (Brenes) si piensa eso o ver el video, pero no, nosotros estamos bien; el camerino está unido y creo que se ha visto en los últimos partidos”, afirmó el defensor.

En conferencia de prensa, Giacone explicó, en lo poquito que dijo, que la derrota se debió a factores ajenos a la actitud de los jugadores.

La voz de los expertos

La Teja le consultó a Carlos Aguirre, coach deportivo y a Esteban Mora, experto en comunicaciones si eso denota una división del camerino.

Aguirre dijo que no, que el camerino de Saprissa ha mostrado madurez y que la reacción de Jefferson se debió al calor del momento.

“Cuando él lo dice está caliente, salió molesto porque es un jugador que se entrega mucho, eso se ve, trabaja bastante, es seleccionado, como dice la gente, todos lo interpretan como quieran. En la acera de frente dirán que están mal, que estarán mal para el clásico, los del propio equipo pueden decir que no se debe decir algo así”, manifestó.

Óscar Duarte no estuvo de acuerdo con Jefferson Brenes. (MAYELA LOPEZ)

No obstante, fue contundente cuando se le preguntó si eso denota una división de camerino o si puede provocar una.

“Ni una ni otra, son emociones mal manejadas y posiblemente desde el mismo sábado todo está normal. A mí me dio la impresión de que Brenes tenía cara de arrepentido, pero es que tampoco les enseñan eso, decir, ‘perdón, pero eso que acabo de decir no es así, estoy acalorado y me equivoqué”, añadió.

Dijo que, conociendo el camerino de Saprissa, el recibimiento para Brenes podría ser en dos vías, que se encuentre malas caras de sus compañeros o que los líderes lo inviten a conversar, a expresarse con sus compañeros, a que diga si pasa algo porque tiene partidos importantes y necesitan a todos.

“Estoy seguro que eso ya pasó y Saprissa no va a exponer al muchacho a dar declaraciones, a no ser que se disculpe”, comentó Aguirre.

La otra cara

Por su parte, Mora, experto en comunicación, dijo que el mensaje que da el jugador hacia lo externo podría ser interpretado como una división de camerino.

“Duarte y Giacone tienen un status diferente, una posición que deben cuidar, Jefferson no. La gente, al ver un resultado negativo va a sentir coherente el discurso que les dice que algo pasa, que en este caso es la falta de actitud, en vez del otro que dice que todo está bien”, explicó Mora.

Saprissa perdió y el saprissista quiere una explicación y lo que dice Brenes calza con eso que quieren oír”, — Carlos Aguirre, coach deportivo

El experto en comunicación añadió que un equipo como Saprissa, que es una empresa, tampoco puede desviar mucho la atención en lo que piense la gente, que no deja de ser un “cliente”, dentro de la estructura de un club.

Además, asegura que el hecho de la renovación de contrato de Brenes de la que se ha estado hablando, no se verá afectada en nada por este hecho.

José Giacone desmintió a Jefferson Brenes al decir que Saprissa no perdió por falta de actitud. (MAYELA LOPEZ)

“Para minimizar esos comentarios, Saprissa debe educar a sus jugadores, sé que lo hacen a nivel de ligas menores, pero también lo pueden hacer con los grandes.

“La gente grande es difícil educar, ellos tiene una percepción y difícilmente eso cambia. Como cuando usted pasa por el frente de una casa y se imagina cómo será por dentro, pero sino lo invitan a pasar, no sabrá cómo es realmente por dentro”.

A pesar de los comentarios de Brenes, parece que la posible división en el camerino ha sido rápidamente desmentida por sus compañeros y el cuerpo técnico. La situación subraya, sin embargo, la importancia de la comunicación en un equipo como Saprissa, donde cada declaración puede ser interpretada en distintos niveles.

El Saprissa deberá enfocarse en fortalecer la cohesión del grupo de cara a sus compromisos futuros y mantener la calma en sus aficionados.