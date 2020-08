“Con el Verano Toreado he ido a La Escuadra de Golfito, Puerto Viejo de Limón, a todo Guanacate, Río Grande de Paquera. Hasta he ido al rancho Lumbi, en Juigalpa de Chontales, Nicaragua. Es una camioneta gringa, eso significa que es riquísima para manejarla, sobre todo en viajes largos y en plano. Cuando llegan las cuestas se pone un poco pendejilla, pero no lo deja a uno botado, las torea de lo lindo”, agregó el sancarleño.