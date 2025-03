Esta es la jugosa cantidad de millones que ganaría Alajuelense si va al Mundial de clubes

En Liga Deportiva Alajuelense se frotan las manos con la posibilidad que se abrió este viernes, de poder asistir al mundial de clubes y ganar una millonada.

Alaajuelense ganaría mucha plata si logra ir al mundial. (Jorge Navarro/Jorge Navarro )

FIFA anunció este viernes que el club León de México no participará en el Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad, que está en el reglamento del torneos. Dos equipos de un país que pertenezcan a un mismo dueño no pueden participar.

Aunque FIFA no anunció cuál sería el equipo sustituto, la Liga aparece en la lista entre los primeros, no solo porque hizo el reclamo, si no porque los reglamentos le abren las puertas.

Si eso fuera así, Alajuelense se embolsaría unos 30 millones de euros, lo que significa unos 16. 200 millones de colones. Un verdadero platal, que sin duda lo haría dominar todavía más el fútbol tico, al menos a nivel económico.

Para dar una idea de la dimensión de ese platal, la Liga y Herediano se ganaron 450 mil dólares (226 millones de colones) por llegar a los octavos de final de la Concacaf, 71 veces menos que lo que se llevan los participantes al mundial.

Como si fuera poco, los premios por avanzar de ronda son de 25 millones de euros (13.500 millones de colones) y según ha publicado el diario Marca, “Jugar el primer cruce de octavos reporta 7 millones de euros (3.800 millones) a cada participante“, dice la información de Marca.

“Disputar los cuartos supone 12 millones (6.500 millones de colones), los cuatro semifinalistas percibirán otros 20 millones (10.800 millones de colones), cada finalista ingresará 28 millones de euros (15.200 millones) y el ganador tendrá un premio adicional de 37 millones (20.100 millones de colones)”, señaló Marca.

Para otra referencia, Argentina se ganó 42 millones de dólares por ganar el Mundial de Qatar 2022 y el Manchester City obtuvo 5 millones de dólares por ganar el Mundial de clubes del 2023.