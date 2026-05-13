Esta es la lista de los récords a batir en el Mundial de Norteamérica 2026

De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: la historia del Mundial está llena de récords a batir.

En la Copa del Mundo de 2026, el argentino Lionel Messi aumentará la cifra de ser el jugador con más partidos en Mundial.

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El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970). Foto: archivo.

Récords individuales

- Coronado tres veces: el jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970).

- El rey Leo: Tras los siete partidos que condujeron a Argentina a coser su tercera estrella en la Albiceleste, Leo Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita.

Messi superó a dos alemanes; Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 19982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014).

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Leo Messi es el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26. Foto: AFP. (PAUL ELLIS/AFP)

Con 22 partidos mundialistas en sus piernas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica.

- El Olimpo de los goleadores: el alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones.

En una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

- Hakan Sukur, el más rápido: el turco marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido para el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en el 2002.