Esta es la millonada que le está peleando Jimmy Marín al Saprissa

20/11/2021 Jornada 20 partido entre Saprissa y Sporting, celebra el gol Jimmy Marín. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La novela entre Jimmy Marín, su representante, José Luis Rodríguez y el Deportivo Saprissa no ha terminado y en este momento, el exvolante morado y su agente también tienen una demanda contra el Monstruo.

El miércoles anterior se dio a conocer que FIFA dictó sentencia y condenó al Deportivo Saprissa a pagarle al Hapoel Beer’sheva de Israel $375 mil (cerca de ¢225 millones), por pago de comisiones en la salida de Marín al balompié de Rusia.

¢225 le deberá pagar Saprissa al club ruso.

Pero además, en setiembre, el jugador y Rodríguez llevaron el caso a la Fedefútbol porque los tibaseños no le han pagado a ambos, el 10 por ciento de la venta de Jimmy al Orenburg de Rusia.

Ambos demandaron a la Monstruo por $60 mil (poco más de ¢35 millones) cada uno, por lo que el total de la demanda es de cerca de 70 millones.

El abogado Aquiles Mata es quien lleva el caso y contó qué es lo que pasa entre el club, el jugador y su mánager.

Cartaginés le aplicó una dolorosa receta al Saprissa en el Torneo de Copa

El detalle

- ¿Por qué Jimmy Marín y su representante demandaron al Saprissa?

El proceso del club de Israel no lo hicimos nosotros, eso fue el club ante la FIFA. Lo que se reclama en este momento es que el contrato de Jimmy establece que si se vendía a un tercer equipo, el jugador y su representante tenían derecho al diez por ciento de esa venta.

Lo que pasó fue que el equipo ruso le pagó al Saprissa los 600 mil dólares (unos ¢351 millones) por el traspaso del jugador Jimmy Marín, que es igual a una venta, entonces Saprissa alega que como se dio la opción de compra, no procede el pago de las comisiones, entonces estamos reclamando eso, los 120 mil dólares, porque, efectivamente se dio una venta del jugador al club ruso.

- ¿Por qué Saprissa alega que lo de Marín no fue una venta?

Lo que ellos alegan es que fue una opción de compra, normal, lo que estaba en el contrato. Los equipos firman una cláusula de salida, que dice, que si yo, como jugador quiero salir del equipo tengo que pagar 600 mil dólares, el jugador queda libre y eso fue lo que hizo el Orenburg, hay una cláusula de salida, vamos a pagar los 600 mil dólares.

Eso sí, yo pago los 600 mil dólares, pero el jugador ya es mío, yo lo compro, estoy comprando la ficha de ese jugador y esa es la contradicción que ellos tienen. El jugador y el agente tienen derecho a ese diez por ciento y ahora, lo que viene a confirmar FIFA, es que hubo un traspaso, una venta y ese es nuestro alegato aquí.

“Nosotros presentamos la demanda, en setiembre, que la llevó mi hijo y le dijeron que en ocho días le estarían dando trámite, pero luego se pusieron en modo mundial y como que no avanzó”. — Aquiles Mata, abogado.

Pero por otro lado, hay otra cláusula que dice que si se vende el jugador, al haber ejercido el jugador o el club la cláusula de salida, eso no es una venta, es un error conceptual que creemos que hay en Saprissa, sobre la cláusula de salida y al final, es lo mismo.

- ¿En algún momento antes de que este caso se elevara, se intentó negociar con Saprissa?

Los dos le comentaron previamente a Saprissa, se vendió al jugador, están depositados los dineros y ocupamos que nos paguen la comisión.

Jimmy les explica que se vendió la ficha y reclama el diez por ciento y también reclamó una parte del salario. Saprissa paga el salario y dice que no pagará la comisión. Primero se agotó la instancia interna y al no cumplir con lo que dice el contrato, es donde vamos al Tribunal de Resolución Alterna de Conflictos de la Federación Costarricense de Fútbol, reclamando esos montos.

El abogado Aquiles Mata representa a Jimmy Marín y a José Luis Rodríguez, en la Federación. Archivo.

- ¿Cuándo recurren a su persona? ?¿Luego de agotar la vía interna?

Unos ocho días después de que Saprissa les dijo que no haría el pago. Eso fue a finales de agosto, yo duré 15 días en redactar la demanda. Este no es un tema laboral, es un tema administrativo y por eso no se lleva a algún juzgado.

- ¿Qué están pidiendo Jimmy y José Luis con la demanda?

Están pidiendo el pago de la comisión, el pago de los intereses y del monto del proceso.

- ¿En qué parte del proceso están?

Cuando nosotros presentamos la demanda en la Federación, en setiembre, que la llevó mi hijo, el licenciado Aldo Mata, le dijeron que en ocho días le estarían dando trámite, pero luego se pusieron en modo mundial y como que no avanzó y hemos estado llamando, para que nos den información y todo parece indicar que estaban esperando que terminara la participación de Costa Rica en el Mundial, para darle trámite al proceso.

Nos preocupa que hayan cosas que no estén bien, que haya algún favoritismo.

Saprissa presenta el color del siglo, un chuzo de uniforme

- ¿Cuánto tiempo dura por lo general resolver un conflicto como estos?

Cuando Pablo Herrera presentó una demanda contra la Liga se duraron unos dos años, yo defendía a la Liga y luego él presentó una demanda laboral.

No es que sean muy ágiles, pero sí le dan trámite a la demanda y darle un plazo al equipo para que conteste y finalizado ese plazo, para que Saprissa conteste, pueden comenzar a recabar la información, pero lo que no es lógico es que no nos hayan notificado.

- ¿Habría alguna manera de resolver esto sin que se lleve al tribunal, aunque se haya presentado la demanda?

Por supuesto, cuando uno presenta un proceso, siempre se está abierto a la negociación. Si en Saprissa nos llaman a negociar, estoy seguro de que Jimmy y José Luis estarían dispuestos a escuchar.