Esta es la noticia que la afición de Herediano esperaba en la portería

Danny Carvajal dio una esperada noticia para todos los seguidores del Herediano, pues este domingo se integró a los entrenamientos del equipo.

Danny Carvajal se lesionó en el partido contra el Real España, que ganaron 4 a 2. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Carvajal se lesionó en el partido contra el Real España y para mala fortuna de los florenses, Aarón Cruz se lastimó en el calentamiento del partido ante el Diriangén.

Esas circunstancias hicieron que el Team llamara de urgencia a Anthony Walker, quien estaba a préstamo con el Sporting y, desde entonces, se ha hecho cargo del puesto. Jugó ante el Diriangén, ante el que perdieron 4 a 2, y luego en los triunfos ante Alajuelense 1 a 0, y contra Pérez Zeledón 2 a 1.

“Walker lo está haciendo muy bien, yo entro este domingo a entrenar y competir por un puesto. En estos momentos, él lo está haciendo de buena manera, en Alajuela tuvo mucho aplomo y mucha seguridad”, dijo Carvajal.

“La lesión fue una inflamación de cartílago, por ahí también del colateral interno. Hubo esguince, pero soy una persona a la que, normalmente, le gusta correr mucho y ahora vamos a cambiar por andar en bicicleta”, manifestó en FUTV.

Danny dijo que en la Recopa tuvo un choque, pero fue cabeza dura y jugó contra Guadalupe y contra Real España.

2907/2025 Conferencia de prensa en el estadio Nacional de los equipos de Heredia y Real España de Honduras.Danny Carvajal Dt Pablo Salazar Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“En un saque de puerta, al puro final del partido, le pego al suelo, es donde la rodilla no podía”, dijo Carvajal.

Faltaba poco, Carvajal iba a pedir cambio, pero los compañeros le dijeron que aguantara, pues el juego estaba por acabar y no había variantes.