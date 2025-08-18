Deportes

Esta es la noticia que la afición de Herediano esperaba en la portería

Danny Carvajal habló de su lesión en la previa del juego ante Pérez Zeledón

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Danny Carvajal dio una esperada noticia para todos los seguidores del Herediano, pues este domingo se integró a los entrenamientos del equipo.

Concacaf, Copa Centroamericana, Herediano vs Real España, por el Grupo B
Danny Carvajal se lesionó en el partido contra el Real España, que ganaron 4 a 2. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Carvajal se lesionó en el partido contra el Real España y para mala fortuna de los florenses, Aarón Cruz se lastimó en el calentamiento del partido ante el Diriangén.

LEA MÁS: Danny Carvajal es el futbolista más pipa del fútbol nacional

Esas circunstancias hicieron que el Team llamara de urgencia a Anthony Walker, quien estaba a préstamo con el Sporting y, desde entonces, se ha hecho cargo del puesto. Jugó ante el Diriangén, ante el que perdieron 4 a 2, y luego en los triunfos ante Alajuelense 1 a 0, y contra Pérez Zeledón 2 a 1.

“Walker lo está haciendo muy bien, yo entro este domingo a entrenar y competir por un puesto. En estos momentos, él lo está haciendo de buena manera, en Alajuela tuvo mucho aplomo y mucha seguridad”, dijo Carvajal.

“La lesión fue una inflamación de cartílago, por ahí también del colateral interno. Hubo esguince, pero soy una persona a la que, normalmente, le gusta correr mucho y ahora vamos a cambiar por andar en bicicleta”, manifestó en FUTV.

LEA MÁS: Danny Carvajal llega al Herediano a tapar un terrible problema

Danny dijo que en la Recopa tuvo un choque, pero fue cabeza dura y jugó contra Guadalupe y contra Real España.

conferencia de prensa CONCACAF
2907/2025 Conferencia de prensa en el estadio Nacional de los equipos de Heredia y Real España de Honduras.Danny Carvajal Dt Pablo Salazar Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“En un saque de puerta, al puro final del partido, le pego al suelo, es donde la rodilla no podía”, dijo Carvajal.

Faltaba poco, Carvajal iba a pedir cambio, pero los compañeros le dijeron que aguantara, pues el juego estaba por acabar y no había variantes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
danny carvajalheredianolesión de danny carvajalaarón cruzanthony walker
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.