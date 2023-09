Esta es la persona a la que Cartaginés culpa por no estar en Los 90 minutos por la vida

El presidente del Cartaginés Leonardo Vargas responsabiliza a Ricardo Chacón por dejar fuera al club de Los 90 minutos por la vida. Prensa CSC. (Cartaginés)

La dirigencia del Cartaginés aduce que Ricardo Chacón, organizador de Los 90 minutos por la vida y actual gerente de Alajuelense no permite que el club participe en el evento a beneficio de los niños con cáncer.

Este miércoles, Leonardo Vargas, presidente del cuadro brumoso dio una conferencia de prensa para aclarar que desde el día uno, el equipo quiere colaborar con la actividad, que se hace para ayudar a la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil.

A don Leo le preguntó el periodista Rodolfo Méndez: ¿Es una sacada de clavo de Ricardo Chacón?

“Es una forma de verlo, cada uno interpreta las cosas como quiere y el no permitirnos revertir la situación y aceptar la disculpa del Cartaginés para que podamos ayudar a la asociación, no tiene otra explicación.

En el pasado han ocurrido cosas similares con otros clubes y por qué al Cartaginés no. No tengo nada en contra este muchacho, pero ya vivimos una situación en el estadio de Alajuela y nos quedamos callados. Me preocupa que el Cartaginés tiene interés de ayudar y no nos hemos comportado de forma intransigente”, afirmó.

La dirigencia brumosa cree que la culpa de que quedaran fuera de la actividad es de Ricardo Chacón. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

La versión del club

Vargas reconoció que hubo un error de comunicación y un olvido de Leonardo Vargas hijo, pero trataron de remediar la situación y no hubo una respuesta positiva de la organización.

“Al inicio dijeron que que habían hablado personalmente conmigo y no recibí una llamada o un mensaje de la organización.

“A mi hijo Leo, este señor, Ricardo Chacón le escribió un mensaje a mi hijo y estábamos con el viaje a Guatemala y probablemente se le olvidó contestarlo. Él en su momento se disculpó y tratamos de revertir la situación, ofreciendo de parte del Cartaginés hacer lo que hubiera que hacer y mandar la información que se nos pidieron”, comentó.

El presidente del equipo de la Vieja Metrópoli siguió con su versión de los hechos:

“Nos dijeron que pasó el tiempo y que la decisión de que no participara en la cuadrangular era de 3 personas. Obviamente no pudimos hacer nada en ese momento, la decisión que tomaron fue sacarnos de la competición, porque hicimos caso omiso a los correos y a la participación en esa publicidad.

Los 90 minutos por la vida serán el 7 de enero del 2024. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“No nos quedó más que aceptar, nos cuestionamos entre nosotros, porque en el pasado se dio una situación similar con otro equipo y se permitió que participara. Uno sabe que el otro equipo pesa más que el Cartaginés”, añadió.

Vargas destacó que aún están en la disposición de ayudar, porque falta mucho tiempo para el evento, que se realizará el 7 de enero del 2024.

“La asociación ocupa ayuda y aunque la afición sea un poco menor, estamos dispuestos a ayudar. Suena a que alguna gente siente frustración por algunas cosas que han pasado recientemente, hace unos dos o tres meses y estén actuando en contra del Cartaginés.

“Se nos culpa, nos atacan de irresponsables, cuando al final en esta vez aceptamos el problema y tratamos de repararlo, pero hace unos meses fue la misma situación, no se nos permite respuesta”, destacó el dirigente.