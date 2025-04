Esta es la persona que podría decidir cuál equipo va al Mundial de Clubes

Hay una persona clave en la FIFA que podría decidir cuál equipo asistirá al Mundial de Clubes, si se confirma la exclusión del León de México de este torneo

Mattias Grafström tiene 44 años. (FIFA/FIFA)

Se trata del sueco Mattias Grafström, de 44 años, quien también tiene la nacionalidad neerlandesa, y que desde el 15 de mayo del 2024 es el secretario general de la FIFA.

El reglamento del Mundial de Clubes, en su artículo 10.4 dice lo siguiente.

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apartado 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”.

Si el TAS ratifica la exclusión del León, pero deja abierta la posibilidad de que FIFA elija al equipo que entra en vez de los mexicanos, la responsabilidad recaerá en este hombre.

La secretaría de la FIFA es un puesto clave, según aclara el propio organismo, pues es el órgano operativo, administrativo y ejecutivo de la entidad.

Algunas de sus funciones son organizar competiciones, negociar y ejecutar contratos comerciales y la administración de todo lo que tenga que ver con temas operativos y la gestión diaria de FIFA.

Mattias Grafström podría ser quién decida el futuro de Alajuelense. (FIFA/FIFA)

Grafström trabaja para el organismo regulador del fútbol del mundo desde el 2016 y es un hombre de absoluta confianza del presidente de FIFA, Gianni Infantino.

“Junto con todo el equipo de la FIFA, estaré más comprometido que nunca a servir al hermoso deporte del fútbol, la FIFA y sus 211 asociaciones miembro”, expresó el 15 mayo del 2024 cuando fue ratificado en el puesto, que ejercía de forma interina.

El hombre de confianza de Infantino habla sueco, alemán, holandés, francés, inglés y español. Alajuelense, en gran medida, dependerá mucho de lo que decida este hombre.