Esta es la primera alineación de Hernán Medford con Herediano

Hernán Medford define su primer equipo titular

Por Franklin Arroyo

Hernán Medford definió su primera alineación en su nueva era al frente del Herediano.

14/08/2025/ Hernán Medford es presentado como nuevo director técnico del Club Sport Herediano para el torneo apertura 2025 / Foto John Durán
Hernán Medford definió la primera formación del Team. (JOHN DURAN/John Durán)

El Team florense recibe esta noche a Pérez Zeledón, en el estadio Carlos Alvarado, a las 8 de la noche, luego de obtener un importante triunfo ante Alajuelense, con Jafet Soto en el banquillo.

El cuadro rojiamarillo saltará al campo con: Anthony Walker en la portería; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keymar McLean y Darryl Araya en la línea defensiva.

Los volantes serán Aarón Murillo, Allan Cruz, Elías Aguilar; y adelante Marcel Hernández, Jurguens Montenegro y Joshua Navarro.

Con respecto a la alineación de Soto ante la Liga, hubo dos variantes, pues el Pelícano no usará desde el inicio a Emerson Bravo ni a Sergio Rodríguez. Lo harán Mclean y Navarro.

