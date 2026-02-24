Esta es la razón por la que no está abierto el Salón de Trofeos del Saprissa

El Salón de Trofeos del Saprissa, que se abrió al público a mediados del año pasado, se encuentra cerrado en este momento.

La sala, que se ubica en el sector oeste del estadio Ricardo Saprissa, se inauguró para las actividades del 90 aniversario del club morado y se encuentra en un remozamiento, de acuerdo con Mariola Montero, directora de Fundación Saprissa, organización a la que se destina el dinero que se recauda con las entradas al salón.

LEA MÁS: Saprissa muestra sus glorias y así puede entrar a su salón de trofeos

El salón de trofeos del Saprissa se está remozando. Foto: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Remozando

Montero explicó por qué en este momento las puertas del salón no están abiertas a los aficionados.

“A la sala de trofeos se le están haciendo mejoras, para que la experiencia en el recorrido sea aún mejor. Estamos poniendo un poco de historia para que la gente sepa lo que está viendo, de qué año son los trofeos.

“Además, estamos incorporando algunas camisetas y el objetivo es que el recorrido sea aún más significativo”, destacó.

Montero reveló que pronto van a informar la fecha de reapertura de la sala, para que los aficionados interesados puedan visitarla y colaborar con la fundación.

El salón de trofeos del Saprissa se abrió en julio del año pasado. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El Salón de Trofeos es una iniciativa de la Fundación Saprissa y de la Comisión de Rescate Histórico, que la integran exjugadores, aficionados y voluntarios.

LEA MÁS: Así viven los aficionados de Saprissa la visita a la nueva Sala de Trofeos

“La idea nació por parte de la afición. Esto es un proyecto hecho en un 90 por ciento por aficionados que, de forma voluntaria, se sumaron, y nosotros apoyamos en los requerimientos internos, permisos del club y demás”, dijo Montero al momento de la apertura, en julio del 2025.