Esta es la razón por la que Thibaut Courtois salió de cambio en el duelo del Real Madrid y el Manchester City

Thibaut Courtois salió de cambio al medio tiempo ante Manchester City. (OLI SCARFF/AFP)

Las alarmas se encendieron en el Real Madrid luego de que debió sustituir a su portero titular, el belga Thibaut Courtois, al medio tiempo del partido ante el Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Al finalizar la primera etapa, el partido estaba 1-1 y por una lesión el meta debió ser sustituido por el ucraniano Andry Lunin.

Según reportes de medios internacionales, el belga sufrió una dolencia muscular por lo que debió ser sustituido en una serie en la que el global se encuentra 4-1 a favor de los merengues.

Las alarmas se encienden porque el derbi ante el Atlético de Madrid, por la Liga española, es este domingo en el Santiago Bernabéu, choque que enfrenta al segundo y tercer lugar de la tabla en España.