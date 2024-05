¿Está jugando de gratis Kendall Waston ante San Carlos? Henry Bejarano da su veredicto

El defensor Kendall Waston debió ser expulsado, según Henry Bejarano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La polémica llegó al juego entre Saprissa y San Carlos, por una acción del defensor morado Kendall Waston en la segunda parte.

El espigado jugador dio un manotazo al minuto 73 y el silbatero Pablo Camacho le sacó la amarilla a la Torre, pero según el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, esta falta no era para la cartulina preventiva.

“Es una conducta violenta, no puede ser posible que el árbitro asistente no la vea, ni mucho menos el central. Es una acción violenta de Kendall, eso no es de tarjeta amarilla, tenía que ser expulsado”, sentenció.

Debido al señalamiento del árbitro, el cuerpo técnico de San Carlos, liderado por Luis Marín, pidió la expulsión del zaguero, pero la acción no pasó a más.