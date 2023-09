¿Estaba lesionado David Guzmán antes del clásico? Esto dice el doctor de Saprissa

David Guzmán se lesionó en el clásico nacional del domingo 3 de setiembre y debió salir de cambio apenas al minuto 10.

El asunto parece normal dentro de las circunstancias del partido, pero una declaración del volante Jefferson Brenes generó dudas en cuanto a si Guzmán estaba lesionado desde antes del encuentro y aún así fue convocado y alineado.

David Guzmán salió por Jefferson Brenes a los diez minutos. (Rafael Pacheco Granados)

Brenes dijo que el Loco había reportado dolores antes del partido. “En el colectivo, creo que fue... hoy es domingo, el viernes se resintió un poco, el sábado se trató de recuperar, obviamente en el camerino me dijo: ‘Jefferson, esté atento que si me duele, esté puntita de pie’”, contó Brenes.

En el espacio 120 minutos, le preguntaron sobre ese tema al doctor de Saprissa, Esteban Campos, y respondió: “Si es que Guzmán habló algo con sus compañeros fue cosa de él, pero no fue algo que haya conversado con el departamento médico ni con el cuerpo técnico. Es un jugador de experiencia, alguna sensación tenía, usted sabe que al final los jugadores quieren estar siempre en los partidos, en un clásico, no quiere dejar a sus compañeros, siempre tiene la ilusión de jugar”, explicó Campos.

“Entonces viene aquí la inteligencia emocional de muchas veces decir, ‘bueno me está molestando algo, voy a darle la oportunidad a los compañeros o quiero advertirlo para prepararlo por si en algún momento reporta alguna dolencia’.

“Si el jugador no está listo, el jugador no es convocado. Puede ser que el jugador tenga alguna molestia que considere que no la debe reportar porque la puede llevar adelante”.

David sufrió una lesión de cartílago en su rodilla izquierda y Campos dijo que no requiere operación.