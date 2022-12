Estado físico de Keylor Navas genera debate en Francia

Keylor Navas (Tomada de Twitter)

El estado físico de Keylor Navas ha desatado un debate en Francia por una foto que publicó la cuenta de Instagram del Paris Saint Germain tras las fiestas navideñas.

En la imagen el portero luce feliz, pero para muchos se veía algo pasado de peso, por lo que rápidamente se volvió tendencia con algunos comentarios negativos.

“Ya no le den recalentado a Keylor Navas”, “keylor navas será jugador de Ñublense”, “Keylor Navas, tras volver a los entrenamientos del PSG, parece que se pasó toda la Navidad en casa de la abuela y no pudo decirle que no a la tarta de queso”, fueron algunas de las críticas al jugador.

Hola abuela / Adios abuela pic.twitter.com/PszkAqQxR5 — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM) December 28, 2022

Andrea Salas presume el cuerpazo de Keylor Navas con una foto

La esposa de Navas, Andrea Salas, al parecer se dio cuenta de los mensajes que estaba recibiendo su esposo, ya que en la noche del martes publicó una imagen en pijama junto al arquero de la Selección Nacional, que posó sin camisa exhibiendo un cuerpazo muy atlético.

Con la publicación de Salas, medios de comunicación y periodistas franceses han defendido al futbolista costarricense, pues ya no quedó duda que sí se cuidó durante su estadía por Tiquicia.

La femme de Keylor Navas répond aux critiques sur l’état de forme de son mari. 💪



📸 IG/ andreasalasb pic.twitter.com/b66ejnRK8J — Actu Foot (@ActuFoot_) December 28, 2022