Estas son las pobres cifras de Gustavo Herrera en Saprissa, ¿le harán otro video para defenderlo?

John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, sigue sin llenar las expectativas de los aficionados, quienes reclaman su falta de gol y su poco trabajo dentro de la cancha.

El panameño llegó al cuadro morado con grandes expectativas, y en el Sapri afirmaron que contrataban a quien llaman en su tierra natal la “joya del fútbol panameño”, pero desde que se puso la camisa morada no ha podido anotar y sus números son bajos, tanto en el torneo local, como en Copa Centroamericana.

4 partidos jugó en Copa Centroamericana, en promedio sumó 76 minutos por juego.

Herrera suma 252 minutos en lo que llevamos del campeonato, sin goles ni asistencias.

El jueves anterior, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa, presentó en conferencia de prensa un video con algunas de las jugadas del joven panameño en el encuentro contra Motagua, por la Copa Centroamericana y defendió su papel dentro de la grama.

“Veamos desde el punto de vista futbolístico. Viene, recepciona, gira, cambia la orientación del juego. Estamos hablando de un muchacho de 19 años, en un partido con defensa reforzada.

“Recepciona siempre de espalda, no la pierde (la bola), se apoya. ¿Por qué no hace gol? A veces, es cuestión de rachas. Busca el remate cuando le queda, está jugando contra defensa reforzada; obviamente, busca el espacio entre líneas. Lo que digo es por qué tanta presión sobre él, el muchacho tiene ganas”, aseguró.

Sin embargo, el sábado anterior, en el juego contra Alajuelense, a Gustavo se le negó nuevamente el gol y las críticas crecen hacia el muchacho.

Durante la mejenga del fin de semana, en la que los morados cayeron 1-0 ante los leones, el canalero jugó durante 51 minutos y en ese tiempo no anotó ni hizo asistencias. Hizo un remate por fuera del área y un disparo bloqueado, que fue detenido por la defensa rojinegra, antes de llegar al marco de Washington Ortega.

El estadígrafo Martín Soto también analizó el trabajo del futbolista y destacó que en el clásico tocó la bola en 17 ocasiones, lo que quiere decir que participó muy poco en el juego ofensivo, tuvo dos intercepciones (recuperación de la pelota) y dentro de lo positivo se concluye que tuvo un 88% de pases precisos.

Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Sin constancia

Para el exjugador y comentarista Hernán Morales, Gustavo llegó con altas expectativas al Saprissa y no ha sido constante en su juego.

“No marca diferencia en lo que está haciendo, tiene el manejo de la pelota, pero no concluye las jugadas y, el sábado, en el clásico, tuvo muy poco trabajo, no recuerdo que haya hecho una jugada sobresaliente.

“Hay jugadores que llegan a un equipo y no logran calzar, adaptarse, no logran meterse en la dinámica del equipo. Puede que tenga condiciones, pero el peso de la camiseta puede influir en su rendimiento”, aseguró.

Los aficionados critican el rendimiento del joven panameño. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Darle la oportunidad

Un criterio diferente tiene el exjugador Benjamín Mayorga, quien cree que el delantero no juega mal, pero le está costando acoplarse al cuadro saprissista.

“El muchacho no juega mal, porque uno ve como regatea, que es un jugador veloz, pero debe entender que es el 9 del Saprissa, que va a tener mucha ansiedad, y yo esperaría que sus compañeros se queden con él, acuerpándolo, apoyándolo.

“Recuerdo que a Hernán Medford le costó mucho anotar, porque al inicio fue más asistidor, pero luego se le fue abriendo el marco. Siento que Herrera tiene condiciones, que sabe jugar fútbol, pero en sus ganas de meter gol le gana la ansiedad”, aseguró.

Para Mincho, Gustavo debe cumplir el rol de asistir, en este momento lo ideal es no hacer los goles y luego, poco a poco, la vida le ayudará a abrir el marco.

“La afición quiere que un jugador llegue y la rompa de una vez. Gustavo es joven y lo malo es que no está anotando, pero lo bueno es que si anota, podríamos tener un gran jugador. Hay que darle confianza”, expresó.