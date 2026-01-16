Estas son las primeras declaraciones de Roberto Artavia como presidente del Saprissa

El señor Roberto Artavia fue ratificado este jueves como presidente del Deportivo Saprissa, ante la asamblea de accionistas del cuadro morado.

Artavia, de 67 años, llegará a la institución morada en reemplazo de Juan Carlos Rojas, quien ocupó el cargo durante 14 años.

Luego de su ratificación, el consultor internacional conversó con los medios y este fue parte de su mensaje:

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa. Foto: Facebook Saprissa. (Jose David Murillo/Foto: Facebook Saprissa.)

El mensaje de Roberto Artavia

Estas son las primeras declaraciones de Roberto Artavia.

“Lo considero un enorme honor; Saprissa es el equipo más grande de Centroamérica, es una marca que pesa muchísimo.

“Pero todo, es una gran familia en donde se juntan desde los colaboradores y jugadores hasta una gran afición.

“Lo que se viene en esta nueva etapa, un gran énfasis en esta gran familia saprissista, queremos atraer a los socios, ser una plataforma en donde la niñez pueda crecer.

“Don Francis Durman es una de las personas más emprendedoras que conozco; será un enorme placer tenerlo. He trabajado con él en otras ocasiones. Estamos aquí por convicción, para hacer grande el fútbol de nuestro país”.

