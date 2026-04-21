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Estas son las primeras palabras de Roberto Artavia luego de no ser electo en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

Este martes, el Comité Ejecutivo de la Federación se reunió para elegir a la persona que ocuparía el puesto que dejó Juan Carlos Rojas y Stewart Gómez ganó

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, se pronunció este martes en la tarde luego de la elección del cargo de director 1 de la Fedefútbol, que ganó Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa.

Este martes, el Comité Ejecutivo de la Federación se reunió para elegir a la persona que ocuparía el puesto que dejó Juan Carlos Rojas y Gómez se lo dejó.

Presidente de Saprissa
Roberto Artavia, presidente del Saprissa, habló con los medios luego de no quedar con el cargo de director 1 de la Fedefútbol. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Declaraciones de Roberto Artavia

Artavia conversó con Tigo Sports luego de la votación y esto dijo:

“Respeto la decisión de la mayoría. Claramente ellos eligieron a don Stewart Gómez, y no a mí, en el Comité Ejecutivo. Sus razones tendrán y hay que respetarlo y seguir adelante.

“Nos dieron a cada uno 5 minutos para presentar algunas ideas, lo que creíamos que podíamos aportar, yo presenté la mía, don Stewart presentó la de él y aparentemente fue más convincente.

“Con la tranquilidad que dan los años, diría yo, esto es un proceso, es un asunto de esperar una nueva oportunidad y ver si llegamos ahí

“También eso me da tranquilidad, hay tanto que hacer en Saprissa, tanto que hacer alrededor de nuestras divisiones menores, del fútbol femenino, de nuestras finanzas y demás, que la verdad es que, no es que no quería llegar, sí quería llegar, pero ya que no se dio, me libera un poco de tiempo para lo otro”, mencionó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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