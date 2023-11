Estas son las razones por las que Gustavo Alfaro convocó a Giancarlo González a la Selección de Costa Rica

Giancarlo Gonzalez (izq.) fue parte de los futbolistas que representaron a Costa Rica en el Mundial Rusia 2018. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

La convocatoria de Giancarlo González a la Selección de Costa Rica por parte del técnico argentino Gustavo Alfaro, para los juegos contra Panamá, generó una gran cantidad de comentarios entre los aficionados, ya que el Pipo estaba retirado de la Tricolor desde octubre del 2021.

Para analizar las razones que tendría el Lechuga para convocar al defensor rojinegro, conversamos con un periodista, un comentarista deportivo y un extécnico de la Sele, quienes dieron sus puntos de vista sobre lo que quizás algunos no notaron de primera impresión.

Rodrigo Kenton, conoce muy bien a González por sus anteriores convocatorias.

“Pipo es un gran jugador, está en un buen momento, en un gran equipo, que cualquier jugador siendo titular en esos clubes y hasta capitán, va sobrado; Gustavo Alfaro no está llamado a ningún novato, lo importante es que Giancarlo acepte, esté en condiciones de ir y se sienta a gusto”, detalló.

Hasta se tomó unos minutos en felicitar al técnico argentino por tomar esa decisión, ya que para él, si hubiera sido un técnico nacional, otro gallo hubiera cantado.

“Fue valiente Gustavo Alfaro, porque sabe cómo es el fútbol, tomar una decisión de ese tipo, tras verlo dos o tres partidos, y acatar la recomendación de Claudio Vivas, son determinaciones que se debieron tomar. Yo hubiera hecho lo mismo de convocar futbolistas de experiencia, máxime el corto tiempo que tiene para jugar contra una selección panameña que nos ha dado guerra en los últimos partidos”, comentó.

Numeritos hablan

Tomás Fonseca, futbolista y periodista de Tigo Sports, dio su punto de vista y enumeró tres razones por las que es acertada la convocatoria de González a la Tricolor.

“Para mí el Pipo es uno de los puntos más altos en el campeonato nacional y Liga Deportiva Alajuelense. Sus estadísticas lo dicen, también trabajo con el Sistema de Información de Fútbol (Sifut) y en todos los parámetros de los defensas centrales está entre los 10 mejores, en pases tiene un 87%, en duelos aéreos está de primero.

“Alfaro puede jugar 4-3-3, 4-4-2 y hasta línea de tres atrás; Pipo calza perfecto como defensa central y no hay tantos defensas centrales derechos disponibles, tal vez hubiera sido Waston, pero me sorprendió que no lo convocaron porque es un buen jugador.

“Además, Alfaro cuando hizo el recambio generacional en Ecuador, fusionó el talento joven con algunos históricos que comandaron el proceso. En ese sentido, Pipo es importante, al no estar Keylor Navas y Celso Borges, quedan Joel Campbell, Francisco Calvo, Giancarlo González y Yeltsin Tejeda, y el técnico se apoyará en ellos”, argumentó Fonseca.

Galáctico en contra

Álex Mazón, comentarista de radio Monumental, y mejor conocido como el Galáctico por su apoyo al Real Madrid, no estuvo de acuerdo con el llamado al Pipo, pues en su opinión hay mejores jugadores que él.

“A mí me sorprendió la convocatoria del Pipo, pero siento que hay otros jugadores con mejor ritmo y de cara al futuro. Su renuncia en el 2021 no fue de la noche a la mañana y la meditó bastante, cuando lo vuelven a llamar de fijo dijo ‘voy’.

“Habia otros que hicieron más méritos, aunque algunos no les gusta; por ejemplo, yo hubiera convocado a Fernán Faerron, quien es superior en el puesto, pese a otras circunstancias de carácter, y a Kendall Waston de quien desconozco por qué no lo llamaron”, respondió.

Incluso, en el tema del liderazgo dentro del camerino mantiene que hay otros que tienen con qué cumplirlo.

“Kendall Waston perfectamente puede cubrir ese rol de líder con tanto muchacho joven; Francisco Calvo tiene galardones ganados y Juan Pablo Vargas por su recorrido en Colombia”, concluyó.