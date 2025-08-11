Estas son las razones por las que Saprissa va de mal en peor

Ni Paulo Wanchope puede ocultar lo mal que está jugando Saprissa y más bien reconoció que el equipo va de mal en peor, luego de la paliza que le pegó el Cartaginés, de 3 a 0.

Paulo Wanchope fue crítico de su equipo. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Saprissa inició viento en popa, con cuatro triunfos al hilo y aunque no se le puede llamar crisis a los resultados que ha obtenido, sí viene decreciendo en su volumen de juego.

Veamos por qué. El primer juego de la temporada de Saprissa lo saldó con un ajustado 1 a 0, de visitante ante Pérez Zeledón, con un golazo en la Saprihora de Deyver Vega.

El 29 de julio, enfrentó al Cartaginés en el Ricardo Saprissa, por Copa Centroamericana, y los morados ganaron 2 a 0, con una actuación convincente y el 1 de agosto le recetaron el mismo marcador a San Carlos, pero pudieron ser muchos más.

No obstante, ese juego parece que fue la cúspide de rendimiento. El siguiente partido, ante los Verdes de Belice, por Copa Centroamericana y de visitante, lo ganaron 2 a 1.

Saprissa necesita levanta cabeza ante el líder, de visitante. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco)

Sin embargo, Saprissa fue decepcionante. Se vio mal y fue sometido por un equipo semiprofesional, que le metió el primer gol en contra de la temporada y que los mismos jugadores señalaron que fue un pésimo partido.

Después se vino el juego ante Cartaginés, por el torneo local en el estadio Fello Meza y la paliza brumosa refleja el mal momento de los dirigidos por Chope, quien reconoció, con otras palabras, que Saprissa va de mal en peor.

Según BeSoccer, Cartaginés superó a Saprissa en disparos a portería 5 a 3, disparos totales, 13 a 9, posesión de pelota 51% a 49% y saques de esquina 4 a 3.

“Cuando estábamos invictos y ganamos, ¿fue el técnico o los jugadores?. Somos un equipo de trabajo, yo lidero al grupo y son situaciones que hay que resolver. Siempre creamos acciones de gol, pero creo que hoy fue el peor partido porque no recuerdo cuántas creamos", expresó Chope.

“En el partido anterior, creamos varias opciones, ante Cartaginés nada, pudo ser el peor ante Cartaginés, no me acuerdo cuántos opciones creamos, ni una y estamos acostumbrado a crear bastantes”.