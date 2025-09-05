Estas son las selecciones que ya están clasificadas a la Copa del Mundo del 2026

La Selección de Colombia, con James Rodríguez como capitán avanzó a la Copa del Mundo del 2026. AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

Paraguay, Colombia y Uruguay se convirtieron en las nuevas Selecciones en avanzar a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Las naciones sudamericanas sellaron el boleto al Mundial el jueves anterior, durante la más reciente fecha de la eliminatoria de la Conmebol y se unen a Argentina y otras naciones.

Recordemos que Japón se convirtió en la primera selección en conseguir el boleto, el 20 de marzo anterior, luego de vencer 2-0 a Bahrein y se siguió Irán, quien se metió en la octava fecha de las eliminatorias asiáticas.

Hasta el momento, estas son las naciones que irán a la máxima fiesta del fútbol:

El repechaje

El repechaje tendrá un formato distinto al de otras eliminatorias. Se jugará en marzo del próximo año y en él participarán seis equipos: uno de cada confederación (excepto la UEFA), más una segunda selección de la Concacaf.

El Mundial del 2026 tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. AFP. (Agencia AP)

De acuerdo con el medio mexicano Récord, “los equipos se ordenarán según su posición en el ranking FIFA; las cuatro selecciones con menor clasificación jugarán dos semifinales a partido único, y los ganadores se enfrentarán a las dos selecciones mejor posicionadas en dos finales también a partido único. Los vencedores de estas finales obtendrán los últimos dos cupos para el Mundial 2026.

“Las plazas para este repechaje se asignarán de la siguiente manera: una para el séptimo lugar de la Conmebol, una para el ganador del Playoff de Asia, una para el ganador del Playoff de África, dos para las selecciones de Concacaf que no consigan la clasificación directa, y una para el perdedor de la Final de Oceanía (Nueva Caledonia)“, citó el medio.