Este es el aviso de Liberia al Saprissa tras ponerle fin a las rachas imposibles

El Municipal Liberia llegará al Ricardo Saprissa, este domingo, para mantenerse en zona de clasificación y para dejar atrás una racha de casi 17 años, buscando dejarse los 3 puntos ante el equipo morado.

Los aurinegros no derrotan a la “S” en Tibás desde el 2009 y, por eso, los guanacastecos tienen una presión extra para permanecer en el cuarto lugar de la tabla.

“Es una motivación más; hemos ido rompiendo paradigmas. Cosas que habían pasado en el club son una motivación extra para mantenernos en zona de clasificación”, dijo el arquero Daniel Monreal.

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El juego contra la S será este domingo, a las 3 de la tarde.

El juego entre Saprissa y Liberia será el domingo, a las 3 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buen trabajo

El arquero mexicano destacó el trabajo que hicieron a inicios de semana en el partido ante San Carlos y la clave para sacar la victoria por marcador de 5 a 1.

“Fue un partido muy bueno el que mostramos esta semana; ya habíamos trabajado, aunque no se veía reflejado en los partidos previos.

“Esa inercia sigue y tenemos mentalidad positiva, en cada entrenamiento, porque esto nos dio el boleto para mantenernos en zona de clasificación y de nosotros depende no salir de ahí”, afirmó.

Antonny Monreal, portero del Municipal Liberia confía en romper una racha de casi 17 años. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Sobre el duelo contra Saprissa reconoció que la Cueva es una fortaleza, pero han obtenido victorias importantes, fuera del Edgardo Baltodano; como la conseguida el 14 de marzo anterior, cuando derrotaron a Herediano, por marcador de 1-2.

“Tenemos que luchar con las armas que tenemos, lo hemos hecho con otros rivales y hay que ser muy ordenados, jugar un partido casi perfecto y sabemos la calidad que se maneja Saprissa”, añadió.