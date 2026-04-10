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Este es el aviso de Liberia al Saprissa tras ponerle fin a las rachas imposibles

El juego entre Saprissa y Liberia será este domingo, a las 3 de la tarde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia llegará al Ricardo Saprissa, este domingo, para mantenerse en zona de clasificación y para dejar atrás una racha de casi 17 años, buscando dejarse los 3 puntos ante el equipo morado.

Los aurinegros no derrotan a la “S” en Tibás desde el 2009 y, por eso, los guanacastecos tienen una presión extra para permanecer en el cuarto lugar de la tabla.

“Es una motivación más; hemos ido rompiendo paradigmas. Cosas que habían pasado en el club son una motivación extra para mantenernos en zona de clasificación”, dijo el arquero Daniel Monreal.

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El juego contra la S será este domingo, a las 3 de la tarde.

Saprissa vs. Liberia
El juego entre Saprissa y Liberia será el domingo, a las 3 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buen trabajo

El arquero mexicano destacó el trabajo que hicieron a inicios de semana en el partido ante San Carlos y la clave para sacar la victoria por marcador de 5 a 1.

“Fue un partido muy bueno el que mostramos esta semana; ya habíamos trabajado, aunque no se veía reflejado en los partidos previos.

“Esa inercia sigue y tenemos mentalidad positiva, en cada entrenamiento, porque esto nos dio el boleto para mantenernos en zona de clasificación y de nosotros depende no salir de ahí”, afirmó.

Antonny Monreal tiene contrato con el Municipal Liberia, hasta diciembre del 2026.
Antonny Monreal, portero del Municipal Liberia confía en romper una racha de casi 17 años. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Sobre el duelo contra Saprissa reconoció que la Cueva es una fortaleza, pero han obtenido victorias importantes, fuera del Edgardo Baltodano; como la conseguida el 14 de marzo anterior, cuando derrotaron a Herediano, por marcador de 1-2.

“Tenemos que luchar con las armas que tenemos, lo hemos hecho con otros rivales y hay que ser muy ordenados, jugar un partido casi perfecto y sabemos la calidad que se maneja Saprissa”, añadió.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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