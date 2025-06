Este es el destino que tendrá la camisa y la medalla de bicampeón de Randy Vega

Randy Vega, extremo del Herediano, confesó a La Teja cuál será el destino de la camisa con la que jugó el último partido de la gran final contra Alajuelense, y también de la medalla de campeón.

Randy Vega guardará como un tesoro la chema y la medalla. (CSH/CSH )

Vega entró en el minuto 89 y disputó los últimos minutos del partido contra los manudos. Al final, su equipo conquistó el bicampeonato, lo que significó para él su primer título en primera división.

El jugador del Herediano atesora con mucho sentimiento esos dos detalles simbólicos. Esos son recuerdos imborrables que guardará para siempre en su memoria, pero ya les tiene un proyecto.

“Los tengo donde mi mamá en Quepos, los voy a meter en un cuadro y a guindar en el cuarto mío porque eso es para toda la vida. Ahí están las medallas de segunda y la de Linafa, con las que salí campeón“, dijo.

Randy Vega fesejó con todo su título. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Randy está en esa zona del país disfrutando su período de vacaciones, antes de reincorporarse nuevamente a los entrenamientos del Team, ahora bajo el mando de Pablo Salazar.

Para él, la unión de grupo, el que todos se sientan parte de una familia, los hace diferentes.

“Si nosotros no cerramos el camerino y no fuéramos la familia que somos, no conseguimos nada. Adentro somos nosotros, morimos por nosotros, sino hay buen manejo de camerino, le aseguro que nada pasaría”, expresó.

La camiseta sudada en la final y la medalla que tanto soñó, ahora colgarán en su cuarto en Quepos, como prueba de que los sueños del carajillo que fue sí se cumplieron.