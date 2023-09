Este es el duro consejo que le da Benjamín Mayorga a David Guzmán

David Guzmán es de los jugadores que divide pasiones en los aficionados del Saprissa. (Jose Cordero)

Benjamín “Mincho” Mayorga fue el invitado al cuarto episodio del podcast de La Teja La Cueva de los morados, en el que disfrutó a lo grande hablando sobre uno de sus amores: El Deportivo Saprissa.

En medio de la larga conversación que tuvo con los periodistas Ricardo Silesky y Yenci Aguilar, habló sobre David Guzmán, se sintió identificado por el estilo que aplica el Loco en las canchas y hasta le mandó una recomendación para que siga destacando con los morados.

“Que no los volteé a ver, que los pegue y no los vuelva a ver. Yo con los jugadores que pegaba no me quedaba discutiendo, con nadie, si el chavalo me está madreando por detrás le decía ‘ahorita lo vuelvo a pegar, quédese tranquilo’, pero en el caso de David Guzmán le hace mala cara a los árbitros y rivales, ahí es donde él se equivoca.

“Lo que tiene que hacer es pegar, agachar la cabeza y correr para atrás, sólo para ver el número que tiene ese jugador para pegarlo de nuevo. Yo creo en Guzmán, porque para mí es un referente, es un muchacho que se ha ganado la confianza de todos los morados”, comentó Mincho durante el programa.

Por eso Mayorga lo catalogó como uno de los mejores jugadores que tiene la planilla y lo comparó con otros histórico.

“Él y Bolaños son de los últimos jugadores de esos emblemáticos que se han ganado el puesto, ahí otros se irán ganando el puesto conforme sigan jugando. Que siga siendo el David Guzmán que mete pata, el que pasa la bola, el que se muerde en las jugadas, que le mete picardía con sus remates a gol, porque el bandido tiene gol”, agregó.

Mariano en lo más alto

Mincho tiene muy claro que no solo Guzmán es de los más queridos por la afición, le dedicó unas palabras a Mariano Torre, quien lo ha dejado sorprendido por la calidad que muestra con la morada.

“Mariano Torres está en otro nivel, a la hora que usted lo compara con los mejores extranjeros que han venido al país, le agradezco a Mariano todo lo que ha hecho por Saprissa, estoy muy complacido con este jugador, que lo da todo en la cancha, que no se guarda nada y que se enamoró del Saprissa”, expresó el exfutbolista.

“Está dentro de los tres mejores extranjeros que han venido a Costa Rica a jugar buen fútbol, con una pierna tan educada, con goles de tiros libres y jugadas fantásticas. Mariano es otra historia, nos daría otro programa completo para hablar de él y alagarlo por lo que ha hecho en la institución, que cuando lo veo en la calle le digo ‘Mariano, sos grande’”, finalizó.

Recuerde que todos los lunes al mediodía puede ver el programa por Facebook Live, pero si no tuvo chance de observarlo, puede escucharlo unas horas después por Spotify.

Benjamín Mayorga es uno de los exjugadores más queridos por la afición del Saprissa. (Jose Cordero)