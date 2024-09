Este es el extraño e ilógico calendario de Costa Rica en la Liga de Naciones

Costa Rica debuta este jueves en el grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero además, le hará frente a un calendario que es bastante raro.

La Sele está lista para enfrentar a Guadalupe.

El juego será contra Guadalupe, las 6 de la tarde en el estadio Nacional, donde también Claudio Vivas, por segunda estará a cargo de la Tricolor.

La Sele fue ubicada en el grupo A, junto con Guatemala, Martinica, Guadalupe, Guyana y Surinam, un grupo de seis equipos, pero no es una hexagonal, pues en ese formato todos juegan contra todos.

El formato que se utilizará se llama sistema suizo.

De esta forma, el grupo A y el B (que también tiene la misma cantidad de selecciones), solo tendrán cuatro partidos para cada equipo, dos de local y dos de visitante; lo lógico sería jugar cinco jornadas, con lo cual, cada selección enfrentaría al menos una vez a los demás rivales.

Claudio Vivas enfrentará un formato bien extraño. (Albert Mar)

Pero, aún con cuatro jornadas, lo más lógico era enfrentar a cuatro rivales diferentes, pero ni siquiera ocurre eso.

Concacaf acomodó el calendario para que Costa Rica juegue dos veces contra Guatemala, una vez contra Guadalupe y una vez contra Surinam, y no enfrente ni a Martinica ni a Guyana. Un formato que, realmente, es inexplicable, y que se implementa en un torneo lo suficientemente importante como la Liga de Naciones.

De esta forma, Costa Rica debuta este jueves contra Guadalupe como local, y el jueves recibe a Guatemala; en noviembre enfrentará a Surinam como visitante, y recibirá a Guatemala. Es decir, la organización repitió la primera jornada en la cuarta y última fecha.

“No es lógico, no hay equidad deporitva, nos toca el rival más fuerte dos veces, y en Guatemala pueden decir lo mismo, no es igual para todos y me parece que no es justo. La Concacaf es especialista en armar formato raros e ilógicos”, manifestó el estadígrafo Gerardo Coto.

Agregó que en el Mundial de Suiza 1954 hubo grupos donde no se enfrentaron todos los equipos entre sí y que por eso se llama formato suizo, que, asimismo, no se utilizó nunca más.

El torneo es clasificatorio para la Copa Oro, al que llegarán doce selecciones, aparte de las ya clasificadas directamente a la fase de cuartos de final de la Liga de Naciones, Estados Unidos, México, Panamá y Canadá. El ganador de la Liga de Naciones obtiene un trofeo de campeón.