Este es el motivo por el que Keylor Navas no estará en los cruciales partidos contra Panamá

El Paris Saint Germain reportó lesionado al portero costarricense Keylor Navas, por lo que se perderá el doble duelo contra Panamá, el 16 y 20 de noviembre.

Según el parte médico, Navas sufre una lumbalgia y está siendo atendido hace semanas por el cuerpo médico de la Tricolor.

Hoy viernes que darán a conocer la lista, Keylor Navas se reporta lesionado. (OLI SCARFF/AFP)

En conferencia de prensa de este jueves, el nuevo seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, reveló que él no convoca a los jugadores, que les hace una invitación y que nadie está obligado a venir. También dijo que no tendrá inconveniente, por esa misma razón, en dar a conocer si un jugador no quiere venir.

Este viernes, el técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados y en lugar de el portero del PSG, llamó a Kevin Chamarro, a Patrick Sequeira y a Alexandre Lezcano.