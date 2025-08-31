Deportes

Este es el proyecto con el que el “Puppy” López se alió con la Inteligencia Artificial

El exjugador del Saprissa se alió con la Inteligencia Artificial para crear un proyecto con jóvenes y academias de fútbol

Por Yenci Aguilar Arroyo
José Luis López, exjugador del Saprissa. Cortesía Lente Morado.
José Luis López, exjugador del Saprissa trabaja con Inteligencia Artificial. Cortesía Lente Morado. (Cortesía. /Cortesía.)

El exjugador saprissista José Luis López se alió a la Inteligencia Artificial, para trabajar con una herramienta que le ayudará a los futbolistas del mañana a tener a mano sus estadísticas y crear una especie de currículum digital.

El Puppy está trabajando desde enero de este año con un proyecto llamado Creo Fútbol, en donde los jugadores y las academias de fútbol van a poder darle un valor agregado a los futbolistas, mediante unas cámaras de inteligencia artificial y les pueden dar perfiles a los jugadores, a los chicos para ir colocando sus videos y sus estadísticas.

“Es una manera de ir generando un perfil y que luego sea más fácil presentar los datos, por si son buscados por otros equipos. La idea nació como en octubre del año pasado, empecé a tener retroalimentación de las personas y me senté durante 15 días a hacer un prototipo y en este momento ya estamos trabajando con 35 academias”, contó el exjugador.

En la actualidad, el Puppy trabaja con 35 academias de fútbol. Captura de pantalla.
En la actualidad, el Puppy trabaja con 35 academias de fútbol. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

¿Cómo funciona?

López contó que con esta herramienta, los entrenadores abren un perfil de cada equipo y cada vez que va a jugar incorpora a los futbolistas convocados y a través de una cámara se graban detalles de los partidos.

“Un día después del partido le decimos al entrenador los datos del juego, un reporte y se hace una calificación a cada futbolista, de acuerdo a lo que hizo en el encuentro y esos son datos para que los vea un reclutador, además se incorporan videos.

“Los jugadores y las academias pueden contratar perfiles por mes, hay un período gratis de 60 días y cada futbolista tiene un perfil. Puede tenerlo gratis o puede comprarlo por mes, para recibir toda la data. Nosotros nos encargamos de procesar toda la información. La gente puede ingresar a creofutbol.com o escribiendo a 6107-3390″, expresó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

