Este es el proyecto con el que el “Puppy” López se alió con la Inteligencia Artificial

José Luis López, exjugador del Saprissa trabaja con Inteligencia Artificial. Cortesía Lente Morado. (Cortesía. /Cortesía.)

El exjugador saprissista José Luis López se alió a la Inteligencia Artificial, para trabajar con una herramienta que le ayudará a los futbolistas del mañana a tener a mano sus estadísticas y crear una especie de currículum digital.

El Puppy está trabajando desde enero de este año con un proyecto llamado Creo Fútbol, en donde los jugadores y las academias de fútbol van a poder darle un valor agregado a los futbolistas, mediante unas cámaras de inteligencia artificial y les pueden dar perfiles a los jugadores, a los chicos para ir colocando sus videos y sus estadísticas.

“Es una manera de ir generando un perfil y que luego sea más fácil presentar los datos, por si son buscados por otros equipos. La idea nació como en octubre del año pasado, empecé a tener retroalimentación de las personas y me senté durante 15 días a hacer un prototipo y en este momento ya estamos trabajando con 35 academias”, contó el exjugador.

En la actualidad, el Puppy trabaja con 35 academias de fútbol. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

¿Cómo funciona?

López contó que con esta herramienta, los entrenadores abren un perfil de cada equipo y cada vez que va a jugar incorpora a los futbolistas convocados y a través de una cámara se graban detalles de los partidos.

“Un día después del partido le decimos al entrenador los datos del juego, un reporte y se hace una calificación a cada futbolista, de acuerdo a lo que hizo en el encuentro y esos son datos para que los vea un reclutador, además se incorporan videos.

“Los jugadores y las academias pueden contratar perfiles por mes, hay un período gratis de 60 días y cada futbolista tiene un perfil. Puede tenerlo gratis o puede comprarlo por mes, para recibir toda la data. Nosotros nos encargamos de procesar toda la información. La gente puede ingresar a creofutbol.com o escribiendo a 6107-3390″, expresó.