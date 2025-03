Este es secreto de Horacio Esquivel para descubrir grandes talentos

Horacio Esquivel le ha dado oportunidad en primera división a Randy Vega, Rashir Parkins, Jefferson Brenes, Ryan Bolaños, Abner Hudson, Cristopher Solano (actualmente en Pérez Zeledón), entre otros, demostrando buen ojo a la hora de descubrir talento.

Horacio Esquivel tiene intuición para descubrir talento. (Cortesía /Cortesía )

Sin embargo, Horacio no cree que tenga alguna virtud especial, más allá de la intuición. Claro, aplica algo de la sicología, su profesión, para detectar si un jugador puede llegar lejos.

“Es intuición, es creer que va a rendir. Hago un análisis sicológico de ellos, de cómo se comportan, de dónde vienen, qué han enfrentado en la vida para no tener pánico escénico, son parte de las cositas”, dijo Horacio.

LEA MÁS: Horacio Esquivel compartió foto del día en el que descubrió a la nueva figura del fútbol tico

Muchos de esos jugadores vienen de situaciones difíciles, que han logrado superar. “Randy por ejemplo, a temprana edad pegaba adoquines, es de Limón pero la situación económica lo llevó a otros lados. Sus padres se fueron para Quepos”.

¿Alguna vez Horacio se ha equivocado y le puso el ojo a alguien que no llegó?

“No me he equivocado yo, se ha equivocado el muchacho, les brindé oportunidad, pero se salen del canasto, pierden el orden y la disciplina y yo no negocio eso. Si abren las alas yo se las corto”, dijo.