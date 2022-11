Este fue el primer técnico que usó a Kendall Waston de delantero... no fue Jeaustin Campos

El defensor de la Selección Nacional, Kendall Waston dio sus primeros pasos como jugador en el Colegio Técnico Profesional de Limón. AFP. (PHILIP FONG/AFP)

Jeaustin Campos siempre ha sacado pecho diciendo que él fue el primer técnico que usó a Kendall Waston como delantero, pero qué va, esa estrategia es mucho más vieja.

Gracias a su impresionante estatura, el defensor de la Tricolor quemó sus primeros cartuchos dentro del terreno de juego como delantero y no como defensor, su posición habitual.

La Torre llegó al Colegio Técnico Profesional de Limón, con 13 años y para ese entonces ya medía 1,85 metros de estatura y por eso, sus profesores vieron condiciones para ponerlo en la parte alta de la cancha, por lo que ni Jeaustin Campos ni Luis Fernando Suárez fueron los primeros en poner a Waston en la delantera de un equipo.

Gary Kandler es profesor de mecánica de precisión y fue quien formó los equipos de fútbol de la institución y vio en Kendall un gran potencial que debía ser aprovechado.

“Él llegó en sétimo año y recuerdo verlo jugar descalzo porque no lo dejaban jugar con los zapatos del colegio. Le gustaba pasar en el gimnasio y conocía a todo el mundo, Kendall jugaba en el equipo de categoría C, pero sobresalía por su estatura y por eso lo mandábamos adelante.

“Tenía las piernas largas, ni tenía que brincar, porque era muy alto, pero estuvo poco tiempo acá, dos años, porque luego se lo llevaron al Saprissa”, recordó.

El profe afirmó que los primeros uniformes que usaron en el equipo eran donados y a Waston casi que la pantaloneta le quedaba como una licra, pues no habían uniformes de su talla.

No solo Kendall. Otros jugadores de la primera división como Edder Munguío, Andrey y Waylon Francis también cursaron sus estudios secundarios en el colegio técnico.

El docente comentó que la abuelita del defensor, doña Hortensia, era quien se encargaba de apoyarlo en su etapa de estudiante.

“Kendall no era indisciplinado, pero recuerdo que una vez mandaron a llamar a su abuelita porque era muy fiebre con la bola. Siempre que había un recreo uno lo veía jugando y llegaba a la clase todo sudado.

“En el colegio lo respetaban mucho por su estatura, era muy llevadero, es el Kendall que uno ve en la tele, no era conflictivo, no era soberbio, tenía muchas amistades. Nunca lo vi peleando, no llegaba a tal punto y cuando uno lo regañaba porque a veces fallaba, agachaba la cabeza y nada más decía ‘sí, señor’, ‘sí, señora’”, recordó el profe.

Kendall asombraba con su estatura desde que era un niño. Instagram.

A cabecear

Gary manifestó que parte de lo que le inculcaron al mundialista fue la manera correcta de cabecear.

“Al inicio le costaba cabecear, pero pese al peso brinca de una forma increíble hasta la fecha y recuerdo que era delgadito, lo molestábamos.

“En el colegio había equipos de papi fútbol y fútbol 11 y él jugaba en ambos, de hecho, fue a una final en Osa de Juegos Estudiantiles, no se ganó la final, quedó en tercer lugar, pero eran equipos muy buenos y Kendall era el mejor jugador”, destacó con orgullo Gary.

Por la mente del profesor solo pasan palabras de orgullo para su exalumno, quien es la viva muestra de que los sueños se pueden cumplir si se trabaja de forma honrada por conseguirlos.

“Para mí el caso de Kendall es un ejemplo a seguir, yo lo uso mucho con los alumnos, es un ejemplo para la juventud, porque no se puede esconder que en Limón tenemos muchos problemas.

“Él vivía cerca del colegio, en Colinas, lo veía mucho cuando era un chiquillo, pero ahora ya viene poco, tiene miles de seguidores y posiblemente, por estar concentrado no puede venir tan seguido”, expresó.

En el colegio querían hacer una manta para dedicársela al exalumno, pero por la situación económica de la institución no pudieron mandarla a hacer.

“Los alumnos se sorprenden cuando se dan cuenta de que Kendall estuvo aquí, no pueden creer que un jugador que pasó por la MLS estuvo acá de joven y es una fuente de inspiración.

“Nosotros lo apoyamos poniéndonos la Roja y tenemos unos proyectores, entonces ahí estamos viendo los juegos y lo apoyamos incondicionalmente”, comentó.