Este Hyundai Veloster es un Joker que enamora en las calles por su elegancia

El Hyundai Veloster del 2015 de Kenneth Castro, de 44 años, es un pegue cada vez que sale de su casa en Desamparados para dar una vuelta, ir al brete o a alguna feria de autos.

El dueño del vehículo es, además, un apasionado del personaje de la saga de Batman, y hasta se ha disfrazado del Joker para ir a alguna exhibición.

El chuzo de Kenneth Castro está muy lindo. (Cortesía )

El Guasón llama la atención de todos. (Cortesía )

El carrito está con toda la pata, pero sobre todo, es admirado por donde quiera que vaya.

“Tengo ese carro desde hace casi un año; apenas lo compré le cambié los aros, pues los que traía no me llamaron mucho la atención. Toda la vida he tenido Hyundai, es la marca que me gusta; tuve un Elantra, un Tiburón y ahora este Veloster. Me gusta esta línea, es como la que quería y se me dio la oportunidad de adquirirlo”, manifestó.

Hasta por dentro está bien lindo el carrito. (Cortesía )

Kenneth expresó que le encanta la marca y considera que, estéticamente, son muy atractivos y son de buena calidad. “Nunca me han dejado botado.

“Quería este Veloster, perteneció a un amigo mío, a Rafa Agüero, a quien le gusta todo lo que es el touring; ha competido, ganó varios premios, el carro me gustaba y quería tenerlo”, dijo.

Kenneth Castro le ha puesto detalles que lo identifican más con el personaje de Batman. (Cortesía )

Cuando lo adquirió, el chuzo ya tenía el color morado, pero antes estaba pintado de amarillo. En algunas ocasiones va identificado como el Guasón (Joker) a las exhibiciones.

Explicó que el color morado identifica al famoso personaje, pues usa un traje de ese tono en combinación con el verde.

“Le puse ese nombre porque me identifico con el Joker, y hasta me visto para algunos eventos, principalmente, benéficos”, expresó.

“Esto porque el color del carro del Guasón tenía partes moradas y verdes, por eso el nombre”. Incluso, optó por dejarlo de ese color, pese a que es seguidor de Liga Deportiva Alajuelense.

Kenneth dice que es un carro muy llamativo y que le gusta mucho a los niños, por lo que, constantemente, le piden fotos.

Frente a la iglesia de Coronado luce bellísimo. (Cortesía )

“La vez pasada andaba en el volcán Irazú en Cartago y la gente me paraba para tomarse fotos con el carro. Yo tenía que parar; ante todo, uno tiene que ser humilde y accesible, cuando me piden les paro, o cuando paso por un colegio y estoy en eventos, a todos les gusta.

Por donde se le vea, el Guasón está muy lindo. (Cortesía )

El carro es de uso diario y como Kenneth es un fiebrazo de los automóviles, a veces va a La Guácima, pero para eso tiene otro vehículo.

Un hermoso Hyundai Veloster 2105 es el chuzo de esta semana. (Cortesía )

Dice que es muy económico y que ya lo ha llevado de frontera a frontera.

Kenneth Castro continúa disfrutando de cada momento al volante de su Hyundai Veloster, llevando consigo la esencia del Joker y el entusiasmo de un verdadero amante de los autos.

Su historia es un ejemplo de cómo la pasión puede transformar un simple vehículo en una obra de arte sobre ruedas.