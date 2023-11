Este sería el salario mensual de Gustavo Alfaro como técnico de Costa Rica

Osael Maroto presentó oficialmente a Gustavo Alfaro como nuevo seleccionador nacional.

Desde que sonó el nombre de Gustavo Alfaro como opción para dirigir a la Selección de Costa Rica, uno de los peros que salió a flote fue su alto salario, por eso, cuando finalmente firmó, muchos quedaron sorprendidos de que eso no impidiera su llegada. Ahora el propio entrenador reveló cómo ese detalle no fue un obstáculo para asumir el cargo.

Alfaro aseguró en la conferencia de prensa de este jueves, que para firmar con la Tricolor, en comparación a su última experiencia con Ecuador, se bajó un alto porcentaje de su salario.

“A veces es incómodo hablar de números, nosotros llegamos con un 35% de contrato menos del que teníamos en Ecuador, ustedes dirán ¿por qué? Por el desafío, a mí gusta el reto, me encanta este chance de venir a Costa Rica.

“No siempre estas cuestiones son económicas, obviamente hay vínculos de contratos porque cada uno defiende su parte y es válido que suceda, mis pretensiones económicas no son superiores y no tengo ningún problema en bajarlas, porque me motiva el desafío y estoy contento con el reto acá”, comentó.

Así que sacamos la calculadora para ver ese aspecto, según medios internacionales, como Infobae, Alfaro en Ecuador ganaba $1,6 millones anuales, unos 864 millones de colones al tipo de cambio, tomamos en cuenta ese dato para restarle el 35% y el resultado fue $1.040.000, cerca de ₡561 millones.

Con esa cifra, el Lechuga ganaría cerca de 47 millones de colones mensuales, el doble de lo que ganaba Luis Fernando Suárez meses atrás.

Después de todo, el director de selecciones, Claudio Vivas, tuvo razón en un detalle que reveló durante la negociación, que el dinero no sería tan determinante, a la par de un proyecto serio y apoyado de una buena infraestructura como el Proyecto Gol.