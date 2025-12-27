Esteban Alvarado: 18 años de grandes momentos a nivel nacional e internacional

Esteban Alvarado puso fin a una carrera de 18 años a nivel nacional e internacional, en la que protagonizó grandes momentos con sus clubes y la Selección.

El arquero, de 36 años, debutó en el 2009 con el Santos y rápidamente se convirtió en portero del Saprissa, en donde obtuvo su primer título, al ganar el torneo de Verano 2009.

Su buen desempeño en el equipo morado le permitió jugar en la Copa del Mundo Sub-20 de Egipto 2009 y de ahí en adelante jugó en el extranjero y luego para los clubes más importantes del país.

Guante de Oro

En el 2009, Esteban consiguió el Guante de Oro al ser reconocido como el mejor portero del Mundial Sub-20 Egipto 2009, en donde fue dirigido por Rónald González y compartió camerino con jugadores como Marco Ureña y Diego Estrada.

Esteban Alvarado, guante de Oro en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009. Foto: archivo.

El salto a Europa

Su buen desempeño en la Copa del Mundo le ayudó a convertirse en legionario y, luego de su breve paso por Saprissa, llegó al AZ Alkmaar de la primera división de Países Bajos a inicios del 2010, donde vivió sus mejores años en el extranjero.

Con el equipo neerlandés ganó la Copa de los Países Bajos en la temporada 2012-2013 y jugó casi 190 partidos con el club, participando activamente en la UEFA Europa League.

Esteban Alvarado llegó al AZ Alkmaar a inicios del 2010. Foto: archivo. (Ed van de Pol)

Centenario con Herediano

Alvarado también jugó en Herediano y fue pieza fundamental en el centenario del equipo rojiamarillo.

En el 2019, Alajuelense disfrutaba de su centenario y Herediano consiguió el título 28 de su historia, al derrotar a los rojinegros en la tanda de penales. Esteban consiguió 4 títulos con los heredianos.

Esteban Alvarado fue protagonista en la final entre Herediano y Alajuelense, del 2019. Foto. Jorge Castillo. (Foto. Jorge Castillo. /Foto. Jorge Castillo.)

Llamado a Catar 2022

Mientras jugaba en Herediano, el técnico Luis Fernando Suárez lo convocó para la Selección Nacional que iría a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Días antes de la Copa del Mundo, Alvarado se lesionó y fue duda; sin embargo, se recuperó y pudo viajar con la Tricolor. El portero no jugó durante el Mundial.

Esteban Alvarado fue llamado a la Copa del Mundo Catar 2022. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Cierre de oro con Saprissa

A inicios del 2023 regresó al Deportivo Saprissa, en donde obtuvo 5 títulos con los morados y fue uno de los protagonistas del tetracampeonato morado en los torneos de Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024. Además, consiguió la Supercopa del año 2023.

A inicios de año, el jugador renovó su ligamen con los saprissistas hasta mayo del 2026; sin embargo, decidió anticipar su salida del fútbol profesional.