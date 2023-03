Esteban Alvarado afronta el clásico de forma muy especial

Alvarado se ha mostrado muy contento por la respuesta de la gente en las gradas. (Jose Cordero)

Son muy pocos los futbolistas que pueden rajar que han vestido la camiseta del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, como Esteban Alvarado, por eso, para él, el clásico del próximo domingo tiene un sentimiento diferente y espera jugar de titular para ayudar a consolidar el liderato del Monstruo.

Luego de su buena actuación en la victoria ante el Santos de Guápiles, le contó a La Teja que para él, la mejenga del fin de semana es especial.

“Para mí, un clásico es un torneo diferente, es un partido único. No importa cuál de los equipos está en el último lugar, el clásico es algo especial y analizándolo bien, es una gran oportunidad para nosotros, para golpear la mesa y eso es lo que vamos a buscar al Morera Soto”, analizó.

Incluso le preguntaron si debido a su fugaz paso por el camerino manudo, la afición aún lo odia, el guardameta respondió de forma jocosa: “hay gente que sí me tranza en Alajuela, hasta tengo amigos”.

El portero agregó que una de las cosas que lo tiene sorprendido es la respuesta de los fiebres saprissistas desde que se puso la morada, algo que lo tiene con la motivación al tope, pero es consciente que su exigencia también le podría jugar una mala pasada.

“Sinceramente, la afición del Saprissa me ha recibido muy bien y eso no lo tenía presupuestado de esa manera, eso me hace comprometerme para trabajar y no puedo fallar, acá los que me han visto trabajar saben a lo que vengo y a lo que estoy dispuesto, para trabajar fuerte en el club.

Esta es la afición más exigente de Centroamérica, aquí uno tiene cabeza fuerte o se lo lleva quien lo trajo, así es domingo a domingo, eso lo tengo muy claro, podrá haber momentos no tan dulces, pero ya he pasado por esos laberintos y sé cómo contrarrestar esa situación”, finalizó.