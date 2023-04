Esteban Alvarado agita las aguas en el Saprissa

Esteban Alvarado estuvo en la Zona Norte compartiendo con la dirigencia de San Carlos. Twitter.

Las aguas se siguen agitando en el Saprissa y ahora el protagonista de la polémica es el portero Esteban Alvarado, a quien vieron feliz de la vida compartiendo con la dirigencia de San Carlos, en la zona norte.

El espigado portero, que ha jugado únicamente dos partidos con los morados, finaliza su ligamen con el Monstruo el 30 de junio y a inicios del torneo dijo que consideraría la posibilidad de seguir con el equipo de Tibás.

En julio del año anterior, Alvarado manifestó que se retiraría al finalizar el primer semestre del año, en ese momento jugaba en Herediano, luego de su paso por Limón.

Uno de los dirigentes norteños, Luis Carlos Chacón, no escondió su deseo de que Alvarado forme parte de los Toros del norte.

“Sí, estaríamos muy a gusto que él aceptara la propuesta muy personal que le hice. Ya queda en manos de él si quiere hacer ese giro o seguir en la estructura en la que ha estado durante los últimos años.

“Yo pienso que Esteban Alvarado será jugador de los Toros del Norte”, manifestó a Deportivas Columbia.

Sin drama

Steven Bolaños, un aficionado saprissista de hueso colorado, no ve problema en que un jugador como Alvarado cante viajera.

“No hay por qué hacer alboroto donde no lo hay, es un jugador que termina contrato en junio y uno va donde más le brille el Sol, no estoy diciendo que se vaya para San Carlos, pero no veo por qué hacer tanta bulla”.