Esteban Alvarado: “Estoy listo para lo que acontezca”

El portero del Herediano Esteban Alvarado jugó por primera vez en el torneo este domingo, en el triunfo de su equipo ante Sporting.

Alvarado esperó en el banquillo su oportunidad, pues el portero titular en el juego fue Alejandro Barrientos, ya que el guardameta estelar de los florenses en el actual torneo, Bryan Segura, estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Esteban Alvarado, Herediano Esteban Alvarado entró al minuto 61. Tuvo poca acción. Herediano. (Herediano)

Luego de sufrir una larga lesión en la rodilla derecha, el arquero dijo estar listo para lo que lo necesiten, ante Sporting fue poco lo que se vio, dado al casi nulo ataque de los josefinos.

Una pelota que desvió un defensa y que Esteban debió enviar al córner y la tensión que produjo un tiro libre de Randall Azofeifa, que salió desviado por poco, fueron las situaciones más apremiantes que pasó.

-¿Cómo se sintió en el regreso?

Estoy muy contento en realidad, tenía tiempo de no competir y se da la oportunidad y ahora en las instancias finales, estoy a puntita de pie para apoyarlos a ellos.

- ¿A apoyarlos o jugar?

Bueno, yo estoy listo para lo acontezca, pero hay que acatar órdenes y todos estamos compenetrados. Hoy demostramos que los que no venimos jugando estamos listos para lo que nos necesiten.

- ¿La recuperación ha sido difícil?

En mi caso, cuando uno ha pasado situaciones así en el futbol, uno se lesiona y eso pasa a segundo plano, en Herediano me apoyaron, me hicieron sentir optimista y al final acá estoy. No me tengo que operar la rodilla, no me molestó para nada. Vienen cosas buenas.

-¿Por qué se dijo que Herediano no lo apoyó?

Fue un tema de una consulta a Steven Bryce (presidente de Asojupro) y él puede aclarar. Fue una consulta que se mal entendió y se hizo como un chisme, pero no hubo nada con Herediano.