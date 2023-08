Esteban Alvarado tuvo una gran actuación ante el Cartaginés. (Jose Cordero)

Dice un refrán que “el primer amor nunca se olvida” y el portero del Deportivo Saprissa Esteban Alvarado lo ratificó tras el juego contra Cartaginés por la Copa Centroamericana, al confesar una situación que le pasó cuando fichó por Liga Deportiva Alajuelense, algo que a los manudos no les gustará escuchar.

Luego del partido contra los brumosos y tras una gran actuación, el arquero se sinceró con la prensa sobre la revancha que tiene con los morados y ahí fue que soltó la bomba sobre el cariño que le tiene al Monstruo.

“Yo en algún momento les ha dicho que yo no soy muy romántico, sinceramente tengo testigos, como un Enrique Rivers que me conoce y Evaristo Coronado, que se dio una situación de llegar a Saprissa, yo tomé la decisión de ir a Alajuela, pero mi corazón estaba en venir a Saprissa, al final escogí ir a Alajuelense, se dio lo que se dio. Después pasé al Herediano y luego estoy acá, la Cueva me llama, dirían por ahí”, confesó el morado.

Esteban Alvarado hace una confesión que a los aficionados de Alajuelense no les gustará

Esteban debutó en el año 2009 con los morados, pero meses después se fue a Países Bajos a jugar con el AZ Alkmaar, por eso el regresar a su vieja casa le hace revivir viejos recuerdos.

“Siento que cuando vine tal vez no esperaba ser tan bien correspondido por los compañeros y los directivos, yo salí de aquí siendo muy joven y volverme a reencontrar con mucha gente que trabaja acá en la institución, compañeros de selecciones menores, hay algo que me ha jalado acá y hasta el día de hoy siento que estoy en los buenos pasos, en el sentido que debo seguir trabajando fuerte”, confesó Alvarado.

Esteban asegura que está feliz de la vida, sin importarle que tenga poca regularidad, pero sabe que por la gran cantidad de partidos que tendrán en este semestre y las rotaciones que aplicará el cuerpo técnico, tendrá sus minutos.

“No tengo dudas, mi cabeza está muy segura de que estoy muy feliz y contento, mucho más porque en realidad el tiempo me ha dado la razón que fue una buena decisión aprovechar la oportunidad que se me dio de llegar al Saprissa, ahora nada más me queda seguir trabajando, yo sé que van a venir muchas cosas buenas acá”, culminó el guardameta.