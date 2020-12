- Sin duda soy una persona de retos, he salido de una zona de confort y llego a un proyecto nuevo, muchos no dan nada por Limón, pero mis compañeros y yo lo tenemos claro. A nivel nacional nos han estigmatizado, no de la mejor manera y el futbol sirve para limpiar la imagen, el futbol realza el comercio y este es un proyecto serio y quiero ser parte de él y salir campeón.