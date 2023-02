Esteban Alvarado tiene pocos días en Saprissa y ya se escucha más morado que el Monstruo

El portero Esteban Alvarado le mandó un mensajito a los aficionados de Alajuelense. José Cordero. (José Cordero)

El portero Esteban Alvarado fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Saprissa y sabe que no le será fácil ganarse el puesto de arquero titular, por lo que se desconoce si jugará el clásico del viernes.

Eso sí, el portero le envió un mensaje a los aficionados de Alajuelense: “El viernes va a ganar la “S” primero Dios”.

En este momento, quien defiende el arco morado es Kevin Chamorro y el técnico Jeaustin Campos reconoció que Alvarado, de 33 años, deberá pulsearla para conseguir la titularidad.

Sobre su regreso, Alvarado dijo: “no me siento tan extraño, llegué a un lugar que conozco, gente con la que sigo en contacto, es una institución muy grande a nivel nacional y cualquier persona que venga lo valora y toma la decisión de regresar”.

“(Esteban) es un futbolista que ha ganado muchas cosas y haber estado muchos años en Europa no es cualquiera que lo consigue. Él está claro a lo que viene, conoce mi estilo y mi forma de llevar un camerino”. — Jeaustin Campos, técnico del Saprissa.

- ¿Qué lo motivó a regresar a Saprissa? ¿Podrá aplazar su retiro?

Saprissa es una institución en la que creo que cualquier jugador le gustaría estar. Para mí es un desafío, yo estoy muy claro en lo que había mencionado hace un tiempo en cuanto a mi retiro, pero sobre el camino se me da una oportunidad de este calibre y no podía rechazarla.

Veo que acá puedo cumplir metas, que aún están vigentes por cumplir en el fútbol y una vez que eventualmente cumpla mi contrato, valoraremos, está en el contrato con Saprissa, la posibilidad de una prórroga.

- ¿Cuáles son los retos que tiene a largo plazo?

El reto inmediato es coronarme campeón con Saprissa, espero culminar estos seis meses de la mejor manera y una vez que hayamos culminado campeones, ponerme en la mesa la posibilidad de prorrogar el contrato.

Alvarado llega por este torneo, con la posibilidad de extender su contrato con el Monstruo. José Cordero. (José Cordero)

- ¿En su contrato se habla de una cantidad de partidos que deba jugar como titular?

En lo absoluto, don Juan Carlos y los encargados de las negociaciones dejamos todo claro desde el inicio y sé que debo poner disciplina, trabajo.

- La mayoría coincidimos en que es un buen portero, pero ¿cómo se irá a portar Esteban?

Es algo con lo que he convivido en la mayoría de mi carrera y lo he demostrado en los equipos en donde he estado, soy una persona que suma, ayudo a obtener cosas, si restara no iría por la línea de obtener triunfos.

No puedo garantizar que en la mente de todo el mundo sea un ángel, pero tengo claro quien soy, la gente que me conoce sabe quien soy, vengo con mis objetivos claros.

El portero afirmó que ha venido trabajando para estar a tono con el club, pero no sabe si jugará el clásico. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Se siente listo para jugar el clásico?

Me he mantenido trabajando estas semanas, pero hay un plan de adaptación que debo seguir y lo haremos con la mejor disposición. El viernes va a ganar la “S”, primero Dios.

- La afición de Saprissa es la más exigente, usted dijo en el pasado que es un herediano más y que de niño era manudo, qué le dice a los morados?

El fútbol es un deporte que va más allá del color de la camiseta, al final es un deporte, en donde tenemos que hacer amigos, es un deporte muy importante, pero el fanatismo no tiene que rayar a otras cosas personales.

Mi convicción es vivir tranquilo, feliz, al morado de verdad van a ver mi entrega, mi profesionalismo, mi sacrificio, manejo todos los escenarios, pero estoy preparado y voy a ganarme este respeto.

- Usted habló del ADN morado cuando fue anunciado. ¿Se considera saprissista?

Considero que el conocer el ADN morado, automáticamente tiene en sus venas rasgos de la institución que lo hizo.