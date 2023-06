Esteban Ramírez ve lejano el retiro, pero cuando lo haga le podría sobrar brete

Esteban Ramírez hasta llegó caché al evento y sacó bien la tarea. (Rafael Pacheco Granados)

¿Retiro? Esa es la palabra que aún no está en el vocabulario del futbolista Esteban Ramírez, así lo confesó en una reciente entrevista para La Teja.

Días atrás fue uno de los invitados a los premios Unafut, tras la actividad conversó sobre una nueva faceta que le pusieron en la gala y cuando se le consultó sobre futuro, el mediocampista dijo que espera jugar por muchos años más y que la retirada la ve muy lejos.

“Tengo un contrato de un año más con el Municipal Grecia, vamos a respetarlo, seguramente y si todo sale bien podré quedarme por más tiempo. No veo el retiro cerca, a menos de que por alguna circunstancia el futuro me obligue a hacerlo, pero por ahora no estoy pensando en eso y estoy enfocado en quedarme en Grecia”, apuntó.

Ramírez de 36 años, juega con las Panteras desde julio del año pasado, desde entonces y con su gran experiencia dentro y fuera de la cancha se ha convertido en uno de los líderes del camerino.

De esta forma Esteban se une a un grupo de jugadores como Michael Barrantes, Christian Bolaños, Giancarlo González y Kendall Waston que han alargado sus carreras y muestran un buen rendimiento.

Nueva faceta

Previo a esta entrevista, Esteban debutó en un rol en el que pocos lo imaginarían, de copresentador de los premios Unafut, él se encargó de entrevistar a los que fueron premiados de una forma más informal para entretener a los televidentes.

El futbolista se mostró muy contento con ese rol y confesó que los nervios casi le juegan una mala jugada, pero con unos cuantos amagues sacó el brete bien.

“Nervioso, el temor a equivocarme estaba muy presente cada vez que tomaba el micrófono y hacia la intervención, pero como primera experiencia sí me llamó la atención ese detalle.

“Practiqué un par de veces, antes hablé con Mynor Solano (jefe de prensa de Unafut), nos reunimos el mismo día de la gala y probamos muy por encima. Como en la zona que estaba era la parte más informal, entonces mi finalidad era improvisar por mi forma de ser, a pesar de que podía hacer lo que quisiera, uno quería hacer las cosas bien”, contó.

Pero, ¿cómo se dio la idea que Ramirez hiciera ese brete?, el propio jugador lo explicó.

“Hace unas semanas Mynor Solano me llamó para explicarme el proyecto, me dijo que quería contar conmigo para ese espacio y me comentó de la informalidad del asunto respetando los lineamientos del guion. En el momento me hizo mucha gracia porque el perfil que buscaban calzaba con mi personalidad, me llevo muy bien con él, fue muy fácil conversarlo y acepté”, confesó.

Aunque reconoció que solo fue por una noche, si se lo vuelven a pedir, no dudaría en aceptar.

“Si lo repitiría, ya hablar de algo más constante en el área no sé, pero como en todo, si uno práctica y se mete de lleno mejora naturalmente, por ahora lo disfruté bastante”, agregó.

Incluso lo pusimos a comparar qué era más complicado: entrevistar en un programa en vivo o jugar un partido y así respondió.

“Jugar es muy difícil, tener al rival de frente, eso es muy complicado, si no das todo, el rival te pasa por encima, no es comparable”, finalizó.

Esteban dejó buenos comentarios entre la gente, quién quita un quite y en el futuro lo veamos en las transmisiones de los partidos del campeonato nacional.