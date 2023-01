Esto dice Bryan Segura sobre la posible llegada de Aarón Cruz al Herediano

El portero del Herediano, Bryan Segura no se desvela por la posible llegada de Aarón Cruz al Herediano. Albert Marín. (Albert Marín)

El portero del Herediano Bryan Segura no se desvela por la posible llegada de Aarón Cruz al Herediano.

El meta aseguró que le queda un año de contrato con el Team y si en seis meses tiene que salir del cuadro rojiamarillo lo hará tranquilo, porque sabe que tendría posibilidades en otros clubes.

“No me preocupa, si me tengo que ir me voy con la frente en alto, porque siempre trabajo y sé de mis condiciones”, dijo el arquero a Deportivas Columbia.

Segura se refirió a la falta de minutos con el subcampeón nacional.

“Siento que he tenido una buena competencia en estos dos años, Esteban (Alvarado) es un compañero que estuvo en Europa, tiene su nombre, eso me impide jugar por la competencia que tengo.

“No he tenido los minutos, pero en lo que es convivencia siempre he estado bien”, aseguró.

Bryan siempre se ve como titular y trabaja para estar en los planes de los técnicos, en este caso de Géiner Segura.

“En seis meses pueden pasar muchas cosas, vamos a esperar estos meses, enfocarme en el equipo y luego ver que puede pasar.

“Siempre me visualizo siendo titular, allá el entrenador lo que decida, yo lo respeto, pero siempre me preparo para ser titular”, expresó.