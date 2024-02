Esto dice Joel Campbell ante las constantes críticas por su rendimiento en Alajuelense

Joel Campbell fue uno de los jugadores de Alajuelense que Saprissa mantuvo una presión constante. (MAYELA LOPEZ)

Joel Campbell no está en su mejor nivel con Alajuelense y eso quedó en evidencia, una vez más, en el clásico de este viernes contra Saprissa.

A Campbell se le ha criticado su condición física y desempeño dentro del terreno de juego, por lo que una vez que terminó el juego en la Cueva, el delantero se refirió a esos temas.

“Me siento bien, tranquilo, feliz, disfrutando del fútbol, del deporte que amo y al final los comentarios siempre van a estar, es parte de nuestra profesión en el día a día, igual respeto cada opinión, me concentro en lo mío, lo que no puedo controlar, no le pongo atención.

“Mejorando día con día, esforzándome, en algunos partidos lo haré bien y en otros irregular, es parte del fútbol, de intentar siempre mejorar”, respondió.

Apoyo a Carevic

También le consultamos sobre su parecer que un sector de la afición sigue molesta por los últimos resultados del técnico Andrés Carevic y, como era de esperarse, respaldó a su profesor y mandó un mensaje a los manudos para que no dejen de apoyar durante la temporada.

“Al final el aficionado tiene derecho a exigir lo que ellos sientan, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, luchar en el campo para sacar los tres puntos y darle alegrías, la parte externa no lo podemos controlar, lo que les podemos pedir es que sigan apoyando, este grupo está unido y lucharemos para que la Liga esté en lo más alto”, enfatizó.

Campbell espera que conforme avance el campeonato, las cosas mejoren en Liga Deportiva Alajuelense.

Felicitó al Herediano

Se tomó unos minutos para felicitar al Club Sport Herediano por la proeza que hizo en México al eliminar a Toluca de la Champions Cup de Concacaf.

“Me alegro por ellos, vi el partido (ante Toluca), me alegré porque al final es un equipo nacional y siempre es bueno dar ese golpe de autoridad en ese tipo de juegos. Merecieron ganar, lucharon y felicidades a ellos”, agregó.